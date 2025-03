Operettet nézni ma újra menő, de valójában soha nem is ment ki a divatból. Olyan sajátosan magyar műfaj ez, amely ugyan nem nálunk született, de ilyen pompájában talán sehol a földön nem virágzik, a Budapesti Operettszínház legújabb bemutatója, A cirkuszhercegnő pedig úgy őrzi a hagyományokat, hogy 21. századi látványvilágot varázsol a mese köré. Homonnay Zsolt rendezőként nem teszi idézőjelbe a műfaj sajátosságait, a humorral együtt is halálosan komolyan veszi.

Nincs még egy olyan előadói formátum, mint a zenés színház, ami ennyire megosztaná a közönséget: a musical, az operett, de még az opera is olyan műfaj, amiért vagy rajonganak a nézők, vagy a világból is ki tudnának szaladni, ha valaki egyszer csak elkezd énekelni a színpadon.

Az opera súlya, jelentősége, bár a nézőközönsége fogy, nem kérdőjeleződött meg az idők folyamán, a musical is kivívta a helyét a zenés színházak, sőt a filmek világában is világszerte, az operett azonban – amelyet Mozart nevezett el „operácskának” – kissé lenézett vidéki rokonként éldegélt az elmúlt évtizedekben nálunk, pedig Honthy Hanna még a szocializmus keretei között is ki tudta magának vívni a sztárságot.

Hollywoodi mese

Az operettnek a kezdetektől az volt a küldetése Párizsban és Bécsben is, hogy a művek közérthető – legtöbbször szerelmi – történettel, könnyed dallamvilággal és sok humorral szélesebb nézőközönséghez juthassanak el, s a műfaj sikerét és jelentőségét az is bizonyítja, hogy nagy hatást gyakorolt Hollywoodra. Az álomgyárat – részben – Bécs barokk gyökerű kultúráján nevelkedett közép-európaiak művészek alapították,

exportálva az összeomló Európa kulturális kincseit.

Lehár Ferenc 1905-ös operettjéből, A víg özvegyből 1925-ben néma-, majd 1934-ben hangosfilm is született Amerikában – ez, és más közép-európai származású alkotók is jelentős hatást gyakoroltak az amerikai filmre.

Nincs is ebben semmi csodálkozni való, hiszen a „giccses” hollywoodi filmek ugyanazokra a rugókra járnak, mint a meseszerű operettek. Mindig van egy primadonna, egy bonviván, egy szubrett és egy táncoskomikus – a cél pedig természetesen az, hogy a „primadonna” minden akadályt legyőzve összejöjjön a „bonvivánnal” – legkésőbb a harmadik felvonásra. És persze van benne intrika, féltékenység, szenvedély – így működik a film, az operett, hisz végső soron így működik a lelkünk. Ez hat a pénztárcákra és a könnyzacskóinkra is.

11 Galéria: A cirkuszhercegnő Fotó: Budapesti Operettszínház

A titokzatos Mister X

Az operett túlélőképességét jelzi, hogy alkalmas a legkülönfélébb feldolgozásokra, részben vagy teljesen megjelenhet a popzenében vagy alternatív színházi előadásokban, és ezekben is meg tud maradni hitelesnek egy-egy dalbetét. De rendezett már Csárdáskirálynőt Vidnyánszky Attila, Lehár Ferenc Luxemburg grófját Szente Vajk csomagolta új köntösbe a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, Homonnay Zsolt pedig Huszka Jenő Mária főhadnagya után ezúttal Kálmán Imre A cirkuszhercegnő című művét rendezte meg a Budapesti Operettszínházban.

A történet tényleg olyan, mint egy mese, vagy mint egy hollywoodi színes, szélesvásznú film, amely részben Szentpéterváron, részben Budapesten játszódik. Főszereplője Fedóra Palinszka, a megözvegyült fiatal hercegné, aki attól tartva, hogy csak a hitvesi öröksége miatt érdeklődnek iránta a férfiak, úgy dönt, hogy elzárkózik az újabb szerelemtől. Egy alkalommal azonban ellátogat a szentpétervári cirkuszba, ahol meglátja Mister X-et, a kitűnő műlovart, akiről pedig azt kell tudni, hogy a világból kiábrándulva csakis a cirkusznak él, és egyre nagyobb kockázatot vállal a porondon.

Az izgalmakat fokozza, hogy Szergej Vlagyimir nagyherceg is szemet vetett Palinszkára, és társaival nem riad vissza némi ármánytól és cselszövéstől.

A Budapesti Operettszínház mindebbe még olyasmit is szeretne látni és láttatni, vajon a nő és a férfi képes-e őszintén egymás szemébe nézni, eljutnak-e odáig, hogy levetkőzik a félelmeiket, lehull-e végül az álarc, amit nap mint nap magukra öltenek. Persze mindenki értelmezheti úgy az előadást, ahogy és amennyit neki mond, de azért túl sok mélységet ne várjunk a darabtól. Bőven elég, amit egyébként tud, mert az sem kevés.

Tánckar, kórus, artisták

Mert amit tud, az a következő: elképesztő látványvilág, amelyben nem is a legnagyobb dobás, hogy 21. századi vetítés, villogás, vizuális effektek és trükkök sora tartja izgalomban a látóidegünket, hanem hogy mégis megmaradunk a két világháború közi időszakban, valamint hogy

a kor kulisszáinak megteremtésekor semmiből sem spórolták ki az anyagot.

A díszletek és a jelmezek is minőségi alapanyagokból készültek, és a változatos funkciójú kosztümök úgy állnak minden szereplőn, mintha ráöntötték volna. Jelmezből pedig van sokféle a cári tisztek egyenruhájától az artisták dresszén át a nagyestélyikig, rengeteg szereplő látható ugyanis a produkcióban.

Manapság a pénzszűke miatt megszoktuk, hogy minimál díszletek között játszik egyre kevesebb szereplő, itt viszont a szereplők mellett komplett tánckar és kórus is színpadra lép, sőt akrobaták is szórakoztatnak, lévén, hogy a darab nagy része cirkuszban játszódik, a manézs szerves része produkciónak. A zenekari árokban természetesen nagyzenekar szolgáltatja a muzsikát, és ennek megfelelően olyan magas színvonalú produkció jött létre, amelyre bátran elvihetjük mondjuk a külföldi ismerőseinket, mert

ilyet a párizsi Moulin Rouge-ban sem láthatnak.

A szereplők közül azért sem lehet senkit kiemelni, mert az előadás összességében volt minőségi, amelyből mindenki kivette a részét, helyt állt a maga posztján. Ráadásul A cirkuszhercegnőt hármas szereposztásban játsszák, ezért igazságtalan lenne kiemelni valakit úgy, hogy a többi szereplőt nem láttuk, és az alkotók sora is olyan hosszú a karigazgatótól a koreográfusokon át a vizuális hatások mesteréig, hogy egyben jár a dicséret.

11 Galéria: A cirkuszhercegnő Fotó: Budapesti Operettszínház

Egyéni és társas magány

Az előadás egyik szenzációja, hogy nemcsak beszélnek Mister X egyik nagy számáról, hanem meg is csinálják – hogy mi ez, az maradjon meglepetés. Halhatjuk a fülbemászó slágereket, nevethetünk a komikusabb jeleneteken, drukkolhatunk a szerelmeseknek, és ha közben olyan gondolataink támadnak, hogy korunk embere személyes és kollektív magánnyal küzd, szinte menekül az őszinte, nyílt emberi kapcsolatoktól, a társas érintkezések alkalmával pedig álarcot ölt, akkor egy másik síkon még többet is kaphatunk az előadástól, mint elsőre gondolnánk. A cirkuszhercegnő szereplői végül felismerik, hogy képesek levetkőzni az eddig játszott szerepeiket és kilépni a „magányos szívek klubjából”.

Az előadáson átjön a kor, amelyben a darab született, felsejlik az akkori társadalmi rend, de a vágyott álomvilág is – mindez 21. századi elemekkel, de olyan lelki attitűddel és hozzáállással kerül elénk, ahogy eleink is láthatták. Homonnay Zsolt rendezése

nem kacsint ki a közönségre, nem üzeni azt, hogy ez egy letűnt kor avítt szórakoztatási formája, miközben mi itt, a saját 21. századi magányunkban már tudjuk a tutit.

Az operett minden műfaji sajátosságával ma is az életünk része. Tisztelettel viseltetünk az írók felé a korban, és az alkotók felé a jelenben, ahogy ők is alázattal fordulnak a közönség felé. Mindent megtesznek, hogy erre a három órára magunk mögött hagyjuk a valóságot, s ha szeretnénk, és nyitottak vagyunk rá, akkor ez nem lehetetlen.

(Borítókép: Budapesti Operettszínház)