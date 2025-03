Romániában sikert aratott, majd botrányba fulladt, most Budapesten állítják ki – a Fejedelmek aranya című tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében lesz megtekinthető 2025. március 15. és április 13. között. A mintegy 5,5 milliárd forint összértékű kincsek az erdélyi fejedelemség történetének nagyjából 150 évét ölelik fel. Általuk bepillantást nyerhetünk a kor különleges éremkultúrájába, de díszpáncélok, aranyfegyverek és -kelyhek is láthatók.

Bár Romániában nem tudta befejezni turnéját jogszabályi problémák miatt, két helyszínen (Csíkszeredán és Marosvásárhelyen) így is kiállították a Fejedelmek aranya című kiállítás kincseit, amit mintegy 23 ezren láttak. Bár a turné félbeszakadt, az itthoni kiállítás bevételének ötven százalékát a székelyföldi múzeumoknak ajánlotta fel a Magyar Nemzeti Múzeum. Ennek ellenére március 15-16-án ingyenesen látogatható a tárlat, de adománygyűjtésre lesz lehetőség.

A kiállítás elsődlegesen azokat az érméket tárja a vendégek elé, amelyek a XVI-XVII. században verettek a fejedelmek. A tallérok különlegessége, hogy a regnáló urak saját képüket tetették a pénzekre, így különleges korlenyomatként szolgálnak, amivel az aktuális haj- és ruhaviselet is vizsgálható. Emellett olyan jelentős kincsekről beszélünk, hogy például Bocskai Erzsébet érméiből – amikkel az általa támogatott első magyar bibliafordítást is finanszírozta – egy darab is mintegy százmillió forintot ér piaci értékét tekintve.

Aranybuzogánytól a láncvértig

Az éremkultúra viszont sok más korabeli változásról is tanúskodik, így valamelyest az is nyomon követhető, hogy a Szapolyai-család címerének elemei miként ivódtak bele Erdély ma ismert jelképei, szimbólumai közé. Emellett szintén látható, hogy egy-egy nagyobb értékű érménél milyen módon kísérleteztek különböző anyagok keverésével, vagy éppen eltérő formák megalkotásával. Egy apró installáción még a korabeli éremgyártásba is bepillanthatnak a vendégek.

A kiállítás azonban nem ragad le a különféle pénzek bemutatásánál.

A közönség elé tárnak számos fejedelmi kincset is, ami jelképezi Erdély akkori gazdasági és kulturális erejét. Ilyen többek közt az aranyból és más nemesfémekből készült fegyverek, akár az aranymarkolatú, spanyol acélból létrehozott penge, vagy a színarany buzogány. Katonai vonalon maradva huszári díszpáncélt és arany sodronyinget is láthatunk a tárlaton, de a szakemberek korabeli kelyheket, tányérokat, poharakat, nyergeket és eszközöket is kiállítottak, amelyek szintén a fejedelemség jó módját és jelentőségét szimbolizálják.

A kiállítás talán egyetlen gyengesége, hogy kicsit nagyobb a füstje, mint a lángja. Bár az aranytárgyak, a milliárdokat érő kincsek valóban lenyűgözőek, a kupolateremben kihelyezett néhány vitrin hamar körbejárható, és végeredményben az határozza meg, hogy egy-egy vendéget mennyire nyűgöz le a tárlat,

hogy mennyire merül el a történelmi háttérben, és mennyire húzza be az aranykincsek látványa.

Ettől függetlenül a Fejedelmek aranya című kiállítás kalandos útja mindenképpen rendhagyó, hiszen bejárta Erdélyt, majd a román csendőrség nem engedte tovább a harmadik múzeumba, arra hivatkozva, hogy ekkora értéket csupán páncélautóval lehet szállítani. Bár sokáig nem lehetett tudni, mi lesz a történet vége, a Magyar Nemzeti Bank páncélautójával február 28-ról március elsejére virradóan hazahozták a kincseket, amelyek most a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatnak a vendégek.

Az eset jelentős kultúrpolitikai eseménynek számít, mivel a határon átvitt, majd két helyen is kiállított tárlat kapcsán eleinte semmilyen problémát nem jeleztek a hatóságok. Ennek ellenére a négyállomásosra tervezett kiállítássorozat mégis megszakadt félúton, a most nyíló kiállítás bevételeinek felezésével azonban valamelyest a székelyföldi intézményeket is kárpótolják most.

