Aki szerette Rényi Ádám könyveit és korábbi színdarabjait – Osztálytalálkozó, A bezzeggyerek, Erika néni és további felnőttmesék, Kapuzárási pánik –, az szeretni fogja a 4 évszak című új vígjátékát is, ami a tőle megszokott, abszurdba hajló stílusban mesél, és megint csak magunkon nevethetünk. A Liliom Produkció előadását 2025. április 5-én mutatják be a RaM-ArT Színházban.

Mindig öröm, amikor együtt a család, ám van, ahol a vacsoránál nemcsak a húsleves gőzölög, hanem az év során elkendőzött konfliktusok is az asztalra kerülnek: pláne, amikor három nő üli azt körbe... A 4 évszak című produkció feszültséggel teli viszonyokról, egymás közötti játszmákról, mindennapi hazugságokról és nem mindennapi titkokról szól.

Ebben a nagyon is ismerős hangulatú vígjátékban három éles nyelvű nő és egy halott férfi körül játszódnak az események, aki a síron túlról is képes egymásnak ugrasztani a családtagjait. Váratlan és mindent felforgató üzenetekből pedig jut minden évszakra... A vígjátékot nézve önmagunkon is sokat nevethetünk majd, miközben önismeretre, öniróniára is tanít.

Családi titkok

Az előadásban a hölgyeket többes szereposztásban látjuk: Zsuzsa: Kocsis Judit, illetve Bede-Fazekas Anna kelti életre, Évát Vándor Éva, Vlahovics Edit és Rátonyi Hajnalka játssza, Dorottyát pedig Major Melinda és Barbinek Paula alakítja. Pali, a néhai férj magyar hangja: Gálvölgyi János. A darab címéhez méltón felcsendül Vivaldi Négy évszak című műve.

Másokon nevetni talán kikapcsolódást nyújt, de ha önmagunkon nevethetünk, az egyenesen felszabadít. A 4 évszak című vígjátékkal én az utóbbira törekedtem. Nem vagyunk tökéletesek, és persze nem tökéletesek a hőseim sem

– mondja a darabról az író, Rényi Ádám. „Győzni akarunk, és ehhez gyakran nem válogatunk az eszközökben, másnak dühösen felrójuk a hibáját, a magunkét könnyen megbocsátjuk, lazán szúrunk oda, de ha minket ér támadás, azt a világ igazságtalanságának érezzük.

És persze játszmázunk egy életen át. Pedig egyszerűen csak szeretni akarunk és szeretetre vágyunk.

Éppen úgy, mint Éva, Zsuzsa és Dorottya. Volt szerencsém közelről figyelni az előadás próbafolyamatát; lenyűgözött Tallós Rita rendező és a csodálatos színésznők érzékenysége, mély emberismerete és vitathatatlan tehetsége. Büszke és hálás vagyok a közös munkáért, és remélem, a nézők legalább olyan szeretettel fogadják majd, amilyen szeretettel készült.”

A 4 évszak három nő története, akiket a síron túlról is manipulál egy rafinált férfi. Újabb és újabb családi titkokra derül fény, amelyek minden évszakban újraosztják a lapokat. De vajon ki tromfol a végén? A Liliom Produkció előadását 2025. április 5-én mutatják be a RaM-ArT Színházban, a rendező Tallós Rita.