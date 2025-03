Három évvel ezelőtt azzal a szándékkal indult útjára Magyarország legnyugatibb és egyben legújabb fesztiválja a SopronFest, hogy tartalmában, formátumában is új színt hozzon a hazai palettára. A pünkösdi hétvégén, június 6. és 8. között Timmy Trumpet, Parov Stelar,a Worakls, Dub FX, a Halott Pénz, Majka, Ákos, Desh és a legnagyobb hazai sztárokkoncerteznek a Lővérekben, június 1. és 8. között pedig az egész város ünnepi kínálattal telik meg: 75 helyszínen több száz esemény, többek között PodcastFest, gasztronómiai és irodalmi programok várják a Sopronba látogatókat.

Kinek mi a dolga?

A SopronFest idei témája a boldogság: az események és a fellépő vendégek jelentős része arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek, mit jelent ez a szó, hogyan tudunk sikeresen dolgozni azon, hogy különfélehelyzetekben képesek legyünk megtalálni, elérni ezt az állapotot. A Telekom PodcastFest keretében a SopronFest ideje alatt húsznál is több program várja a közönséget. A fesztivál megnyitójaként június 1-jén Horváth Gergely Rakovszky Zsuzsával, Cserbik Ritával és Lovasi Andrással beszélget, a program címe stílusosan egy jókívánság az ünnepi sorozat elején: „Boldog fesztivált!”. Radnai Péter Az első Influenszerek sorozatban Vitray Tamást látja vendégül. Linczényi Márkó és Turai Barna a népszerű Síkideg podcasttel érkezik.

Minden bizonnyal teltházas közönség várja majd a várkerületi Kultúrpresszó Teraszon Lil Frakkot, aki L.L. Juniorral a Sávlekötő podcastben beszélget, a K-OSZ PODCAST és Miskovits Marci vendége pedig a SopronFest egyik legjobban várt és egyben legfiatalabb művésze, Pogány Induló lesz.

Kinek mi a dolga, lehetősége a boldog életre?

– ez már a generációkutató Steigervald Krisztián és a Telekom ikonikus vezetője, Szabó Béla beszélgetésének a címe. Kadarkai Endre pedig Tari Annamária pszichoterapeutával és Csókay András professzorral Betegen, boldogan címmel arra a kérdésre keresik a választ, hogyan lehet megtalálni a harmóniát, a boldogságot betegen. Navracsics Tibor és Fiala János 16 éve szinte minden pénteken izgalmas témákat boncolgat a legendás riporter műsorában, ritka alkalom, hogy ezt most közönség előtt is megteszik. Ahogyan Zwack Sándor, az Unicum „gazdája” is ritkán vállalkozik portré-beszélgetésre. Most a SopronFest közönsége és Kadarkai Endre kedvéért tesz kivételt. A beszélgetések nagy része később online is elérhető lesz.

Terítéken az irodalom

Idén is a Líra gondoskodik arról, hogy Sopron hangulatos utcáin az irodalom és színművészetjeles alakjai is megszólaljanak: Darvasi László és Nádasdy Ádám érkezik a várkerületiirodalmi teraszra, míg Kulka Jánossal Gyárfás Dorka beszélget. Sopron Gourmet A Hűség Városa büszke neves borászaira, „saját” sörgyárára és igazán minőségi és színeskulináris kínálatára. A SopronFest idején, egy héten át városszerte a boldogság lesz az ihletője a vendéglátók kínálatának, akik meglepetésekkel, kedvezményekkel várják a fesztiválozókat.

Dragomán György és Nyáry Krisztián a Deák Étterem teraszán a három fogásos vacsorát irodalmi esttel köti össze. Rákóczi Feri a legendás rádiós, tv-s, gourman az Erhardt Étteremvendége lesz. Különleges, olasz estét celebrál a Kultúrpresszó Teraszán Gianni és Giorgio, a Carson Coma frontembere egy minikoncert keretében színpadra is áll. Harrer-Abosi Bea a Harrer Csokoládéműhelyben minden nap kóstolóval és bemutatóval is várja a közönséget.

A SopronFest várva-várt fellépője, Ákos a pünkösd vasárnapi koncertje előtti estén Annalányával közösen a fertőrákosi Ráspi Étteremben beszélget. A soproni borászok városszerte és a SopronFest fő helyszínén, a Lővérekben is bemutatják a borvidék idei kínálatát. A One Eleven kávézó pedig meghívott barátaival közösen települ ki a Vinodom környékére, érkezik többek között az Anyukám Mondta Encsről, az Ikon Étterem Debrecenből és a La Téne Badacsonytomajból. Nemzetközi sztárok és a legjobb hazai zenekarok és a Lővérekben A fesztivál fő helyszínén, a Lővérekben június 6. és 8. között olyan világsztárokkal lépnek színpadra, mint

Timmy Trumpet, Parov Stelar, Worakls és az Earth, Wind & Fire Experienceby Al McKay.

Míg a hazai kedvencek közül többek Ákos, Desh, a Halott Pénz, Majka, Dzsúdló, Manuel, Pogány Induló, a Valmar, L.L. Junior is színpadra lép, és itt ünnepli a legendás Shalom! album 30. évfordulóját az Anima Sound System. A Telekom SecretGardenben Dub FX, az Analog Balaton, Sisi, Lil Frakk, Co Lee, Hundred Sins, a K-OSZ Disco és a Bladerunnaz hajnalig tartó bulikkal várják a fesztiválozókat. Kedvezményes belépőjegy a SopronFest honlapján váltható, az ingyenesen látogatható programokra pedig ugyanitt lehet regisztrálni.

(Borítókép: SopronFest)