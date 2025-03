Mundruczó Kornél legújabb alkotásában, a Place to Be-ben Taika Waititi játssza majd a főszerepet, oldalán Ellen Burstynnel, a történet a két főszereplő nem mindennapi barátságát követi majd végig. A film forgatókönyvét ez alkalommal is Mundruczó felesége, Wéber Kata írta.

Amint a Deadline hírül adta, az Oscar-díjas Taika Waititi és Ellen Burstyn lesz a magyar származású filmrendező, Mundruczó Kornél legújabb filmjének főszereplője. A Place to Be két középkorú ember különös barátságát követi végig, akik Chicagóból New Yorkba utaznak, hogy hazavigyék elveszett versenygalambjukat.

A legfrissebb hírek szerint a forgatást idén márciusban kezdik meg Sydney-ben, a Disney Studios jóvoltából.

„Mindig is érdekelt a véletlenek valódi természete, az, ahogy a váratlan találkozások sorsfordító eseményekké válhatnak. A Place to Be arról az abszurditásról szól, ahogyan az ember idővel láthatatlanná válik a saját életében, de a láthatóság elvesztése nem feltétlenül jelenti önmagunk elvesztését. Sőt, mélyebb megértéshez vezethet minket és azokat, akik találkoznak velünk” – fogalmazott Mundruczó Kornél, akinek ez lesz a tizedik játékfilmje.

A lap Taika Waititit is megkérdezte legújabb munkájáról:

Ez nem hasonlít semmilyen szerephez, amit eddig játszottam, így amikor elolvastam a forgatókönyvet, mélyen megérintettek Kata szavai és Kornél víziója. Új-Zélandon nőttem fel, csak én és az anyukám voltunk. Amikor jött ez a szerep, arra gondoltam: »Istenem, ez olyan, mintha megint én és anyu lennénk«, csakhogy mindketten évtizedeket öregedtünk egyik napról a másikra, és Ellen lesz az én Louise-om Thelmája. Bár még mindig nem vagyok teljesen biztos benne, hogy melyikünk hajt le a szikláról ebben a forgatókönyvben

– fogalmazott a színész.

(Borítókép: Taika Waititi Torontóban, Kanadában 2023. szeptember 10-én. Fotó: The Canadian Press / Cole Burston / Northfoto)