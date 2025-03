Az Artisjus elvégezte éves összegzését és a számok alapján a Covid utóhatásai lassan elmúlnak. A kiosztott jogdíjak tekintetében a pandémia előtti állapotokhoz sikerül visszatérni, közben pedig a dalszerzők egyre aktívabbak. Még sosem jelentettek be annyi új dalt, mint 2024-ben, ráadásul nagyon sok a fiatal alkotó. A hazai jogdíjak többsége most már magyar zenészekhez jut, de az is kiderült, egyre kevésbé divatos egyedül dalt írni.

Az Artisjus – Magyar Szerzői Iroda Jogvédő Egyesület minden évben elvégzi aktuális összegzését, amiben többek közt az új bejelentéseket és a jogdíj bevételek felosztását vizsgálja. Idén sem volt ez másképp, a legfrissebb adatok szerint pedig lassan sikerül a Covid utáni nehézségeket végérvényesen felőrölni.

Az Artisjus 2024-ben összesen 13,5 milliárd forint jogdíjat fizetett ki a dalok és zeneművek alkotóinak. Ez az összeg 2023-ban még csak 12 milliárd forint volt. Ezzel a jogdíjak mértéke inflációval korrigálva is majdnem elérte a pandémia előtti szintet. Az egyesület elmondása szerint a mostani 13,5 milliárd 1,5 százalék híján egyenlő a 2020-ban szétosztott 9,37 milliárd forint jogdíj reálértékével.

Magyarok előnyben

Kiemelték, hogy 2024 több változást is hozott, amik közül az egyik legjelentősebb, hogy ezúttal a magyar alkotók kapták a bevétel nagyobb részét, egész pontosan 57,5 százalékát. Ezzel tavaly stabilan a hazai alkotók kerestek itthon a legjobban az Artisjus által felosztott jogdíjak tekintetében – korábban nagyjából 50–50 százalékos arányban volt a külföld és belföldi művészek bevétele.

A szakemberek szerint ennek egyik oka, hogy 2022–2023-ban az Artisjus képes volt növelni a digitális platformokról (Spotify, YouTube és hasonlók) származó jogdíjak beszedését. A másik ok a rádiós lejátszásokból fakad, tekintve, hogy a Petőfi Rádió immáron csakis magyar előadók dalait tűzi műsorra.

Az elmúlt években az Artisjushoz bejelentkezett új szerzők száma is folyamatosan nőtt, 2019-hez mérve másfélszereződött.

Ehhez mérten a dalok száma is egyre magasabb, ami viszont szintén meglepő, hogy rengeteg dal kollaboráció, vagy sok művész közös alkotásából születik. Kevés az egyszerzős mű, a legtöbb digitális jogdíjat szerző alkotásokra átlagosan négy szerző jut, és a rádiós top 30-ba összesen egy olyan dal került be, aminek csupán egyetlen szerzője volt.

Stílusok tekintetében a popzene uralkodik hazánkban, de a bejelentett dalokat nézve a rock/metál vonal sem marad el sokkal. Az Artisjushoz újonnan bejelentett 2024-es művek aránya a legjelentősebb stílusokat tekintve az alábbiak szerint oszlik el:

popzenei művek: 25 százalék,

rock/metál alkotások: 21 százalék,

electro/dance szerzemények: 14 százalék,

instrumentális/klasszikus művek: 11 százalék,

rap dalok: 10 százalék.

A jogvédő egyesület a közleményben arra is kitér, hogy a hozzájuk regisztráló új szerzők többsége 20–30 éve közötti, de nagy számban jelentkeznek be a 20 év alattiak is. 2024-ben mintegy 1500 új alkotó regisztrált az Artisjushoz, emellett rekordszámú új szerzemény is született. Nagyjából 26 ezer új dalt jelentettek be a magyar alkotók tavaly.