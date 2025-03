Nincs menekvés, legyen bárhol is az ember, hiszen az USA-ban és Európában egyaránt elharapództak a gazdasági nehézségek. Még az olyan bandák is, amelyek évtizedeken át világ körüli turnékon jártak, ma már meg kell gondolják, hogy mit vállalnak be, és mit nem. Többek között erről beszélgettünk az Avenged Sevenfold zenekar énekesével. M. Shadows és csapata júniusban érkezik a fővárosba, hogy a Budapest Parkban adjanak szólóbulit, de előtte lehetőségünk nyílt online beszélgetni a frontemberrel. Az interjúban többek közt szó esett arról, hogy miért romlott a zeneipar helyzete, hogyan alkalmazkodik a körülményekhez egy akkora banda, mint az övék, mennyire éri meg manapság lemezt készíteni, valamint miért valószínűtlen, hogy a közeljövőben újabb Avenged Sevenfold-lemezzel találkozzunk.

Biztos van pár olvasónk, akinek be kell mutatni az Avenged Sevenfold nevű zenekart – és biztos sokan vannak, akik a következő két bekezdést át fogják ugrani. Egy 1999-ben alakult csapatról beszélünk, amely több mint 25 éve aktívan turnézik a világban. Karrierjük során nyolc albumot adtak ki, a zenekar ötszörös platinalemezes előadó, utolsó nagyobb kiadványuk pedig a Life Is But a Dream... volt 2023-ban.

A csapat legutóbb 2018-ban, a The Stage című albumuk turnéjának keretében járt Magyarországon (először), amikor a Volt Fesztivál nagyszínpadán léptek fel főműsoridőben, az utolsó nap zárásaként. Tízezrek gyűltek össze, hogy lássák a bandát, az első pár tucatnyi sorban egy gombostűt sem lehetett leejteni.

A banda frontembere még egy poént is bedobott, miszerint azt hitték, rossz helyen vannak, mert hát előttük a finoman szólva is karakteridegen Halott Pénz lépett fel, de látta az első sorokban feszülten váró metálrajongókat, akik fapofával várták, hogy nagy kedvencük felváltsa a popzenekart a színpadon. A koncertjük hatalmas sikert aratott, azóta mégsem jöttek Magyarországra, egészen mostanáig.

Idén Budapesten lépnek fel, koncertjüknek a Budapest Park ad otthont 2025. június 19-én. Ennek kapcsán a banda frontembere, M. Shadows (rendes nevén Matthew Charles Sanders) interjút adott az Indexnek.

Nincs ennyi pénz a világon

Az énekes még pár hónapja beszélgetett a youtube-os tartalomgyártó zenésszel, Bradley Hall-lal, akivel többek között azt feszegették, hogy még egy akkora zenekar is, mint az övék – ami a videómegosztón több száz millió megtekintést tud magáénak, míg a streamingoldalakon lejátszások milliárdjait birtokolja –, ugyanúgy küzd az elmúlt években, hiszen most már nemcsak az a kérdés, hogy nagy vagy kicsi a profit, hanem az is, hogy egyáltalán hogyan maradhat rentábilis egy A listás produkció.

Az a helyzet, hogy a régi modellek egyre kevésbé működnek, főleg amikor ilyen világesemények zajlanak. Legyen szó Amerikáról vagy bármi másról, ahogy a vámok és a politikai események alakulnak, a benzin ára az egekben, a fizetések elszállnak, és hirtelen az infláció berobban... Minden, amit az emberek magától értetődőnek tartanak, akár hogy hétvégén elmenjenek egy koncertre, most már háromszáz dollárba (nagyjából 110 ezer forintba) kerül, míg pár éve csupán ötven dollár (húszezer forint) volt. És miközben ezek a hatalmas horderejű dolgok történnek, ott a(z) (zene)ipar, aminek volt egy megszokott színvonala, amiről nem tudja, hogyan csökkenthetné, vagy találhatna alternatív utat. Jelenleg ebben élünk, és amikor elmész egy fesztiválra, mert látni akarsz egy fő fellépőt, elvárod azt a brutális show-t, de a brutális műsorok eszméletlen sokba kerülnek. Az emberek nem tudnak annyit fizetni, hogy azzal fedezni lehessen a kiadásokat

– részletezi a mostani helyzetet az énekes.

M. Shadows azt is elmondta, részéről ez nem panaszkodás, csupán szeretné, ha tisztán látnánk, mivel ma már egy teljesen más világot élünk, mint néhány évvel ezelőtt. Takarékoskodni kell, spórolni, alázatosnak lenni. Ma már az egyetlen, ami igazán hajt egy zenészt, az maga a zene. Ahogy fogalmaz, a „tiszta művészet”, ami elsődleges szerepet játszik abban, hogy valaki fennmarad-e, vagy sem.

Régen voltak lemezek és a televízió, de ma már annyi különböző felület van, hogy a zenészeknek teljesen más megközelítést kell alkalmazniuk. Ők a Sevenfolddal mindig is igyekeztek élen járni ezekben. 2016-os The Stage című albumukat is eleinte csupán a streamingoldalakon adták ki.

Nem mindenki egyforma

„Amikor az ember bekerül a zeneiparba, próbál az elődeinek a nyomdokaiban járni, de ez ma már nem működik. Ha például te megpróbálkoznál azzal a megközelítéssel, amit mi használtunk 1999-ben, egyáltalán nem válna be most, 2025-ben. Úgyhogy újfajta metódusok kellenek, és lesz néhány olyan előadó, aki új ötletekkel fog berobbanni az ajtón.

Olyan világban élünk, ahol már csak egyszer lehet elsütni dolgokat.

Vegyük például a Radioheadet. Emlékszem, amikor kiadták az egyik lemezüket, és hagyták, hogy mindenki maga döntsön, mennyit hajlandó fizetni érte. Forradalmi ötlet volt, de nem válna be minden bandánál. Minden egyes zenekarnak magának kell megtalálni, hogyan fogja kiadni a lemezét, felvenni az albumát, hol találják meg a közönségüket, és hogyan nőnek fel a feladathoz. Ehhez régebben volt térkép, de az internet érkezésével, és amilyen exponenciális ütemben változnak a dolgok, nincs többé kapaszkodó. Az emberek viszont rá fognak jönni a megoldásra, de a végeredmény egyáltalán nem úgy fog festeni, mint ahogy mi azt elképzeljük” – fogalmaz az énekes.

Az Avenged Sevenfold is sokszor használt úttörő ötleteket, például amikor Indonéziát célozták meg mint közönséget. Egy korábbi interjúban elmondták, hogy amíg csak lemezeladásokkal dolgoztak a kiadók, addig sokan kerülték a szigetországot, hiszen gazdaságilag nem számítottak magas eladásokra. De azzal, hogy bejött a streaming, egy lejátszás már mindenhol egy lejátszást ér, így a korábbi határok – legyen az gazdasági vagy technológiai – számos helyen feloldódtak.

Azonban ez valamelyest ártott a lemezformátumnak is, hiszen sokan már nem egyben hallgatnak albumokat elejétől végéig, hanem csak egy-egy dalt, ami a legjobban tetszik, így – ahogy erről nemrég az Irie Maffiával is részletesen beszélgettünk – sok szám elsikkad az albumon.

Ismeretlen jövő

M. Shadows is úgy véli, hogy most már nem feltétlenül célszerű teljes albumokat kiadni, hiszen nem fog akkora figyelmet kapni, mint korábban, a közönség pedig hamar elfelejti, aztán meg várja a következőt:

Úgy hiszem, ez leginkább arról szól, hogy mennyire tudunk szakítani azokkal az elvárásokkal, hogy mit is nevezünk albumnak. Hogyan jelenik meg, mikor jelenik meg, hogyan kell hasson? Úgy érzem, ezeket mind újra kell értelmeznünk. Bennem van egy ilyen kellemetlen érzés, ha arra gondolok, hogy adjunk ki egy hagyományos albumot a hagyományos megközelítésben annak rendje és módja szerint, aztán menjünk vissza turnézni. Szerintem ez ma már nem működik. Szerintem többnyire, amikor egy új lemez megjelenik, az embereket egy-két napig érdekli, aztán mennek tovább a következő újdonságra. Épp ezért kell átgondolnunk, hogy mi is a lemez, és hogyan kéne ezt prezentálni a világ felé. Szerintem most ebbe az irányba fogunk haladni, szóval nem érdemes tűkön ülni, hogy mikor jönnek új lemezek.

2023-as albumuk óta is csupán egyetlen dalt adtak ki, amit a Pussy Riot zenekar tagjával, Nadya Tolokonnikovával együtt jelentettek meg. Shadows elmondta, hogy női hangban gondolkodtak, de sokáig keresték, hogy ki lehetne a megfelelő partner az együttműködésre. Ő mindig is tisztelte Tolokonnikova elszántságát és munkásságát, amikor pedig bemutatták őket egymásnak, rögtön érezte, hogy benne megtalálta a legjobbat: „ő volt a tökéletes választás, hiszen volt mondanivalója, vannak céljai, elköteleződése, szóval úgy gondoltuk, hogy remek lenne megmutatni a közönségünknek, amit képvisel”.

Mondanivaló terén pedig egy énekesnek mindig kimondottan nehéz feladata van, főleg ha sokrétű a témaválasztás, amit a közönség elé tár. Mint frontember M. Shadows minden koncerten énekel társadalomkritikus kérdésekről, függőségről, szorongásról vagy korábbi zenésztársa és barátja, Jimmy „The Rev” Sullivan haláláról.

Az előadó bevallotta, hogy nem tartozik azok közé a „szuperanalitikus” énekesek közé, akik minden szót egyesével elemeznek, amikor színpadon vannak. Ő akkor elemzi a szöveget, amikor megírja, és amikor a stúdióban felénekli, így vannak pillanatok, amikor a koncerten nem igazán törődik mélyebben azzal, hogy mit is énekel:

Van jó pár olyan pillanat, amikor nem aggódom azon, hogy mit is énekelek, de olyan is van, amikor a szöveg valóban megüt. Ha Jimmyről van szó, az sokszor belém hasít. Az új lemezről is sok minden van, ami hatással van rám, hiszen még új, közelebb áll ahhoz, ahol mentálisan most vagyok. De olyan régebbi dalaink is vannak, amiknek a szövege nem igazán összeegyeztethető azzal, akik most vagyunk, így nem nagyon játsszuk őket. De nem az a típus vagyok, aki ott ül magába roskadva, arról énekelve, hogy »game over«, miközben azon töpreng, ahogy az emberek elvesztegetik az életüket, majd mindennek a peremén végeznek magukkal. Én csupán eléneklem a dalokat, és igyekszem azt a tőlem telhető legjobban, legerősebben megtenni.

Utóbbi pedig érthető is, hiszen – akár a csapat legtöbb tagja – M. Shadows is családapa, és igyekszik szeretteinek mindent megadni, amit csak tud. A mostani turnéra is családjaikkal érkeznek a bandatagok, így elmondása szerint mindenképpen lesz egy kis városnézés, szóval ami 2018-ban elmaradt mint magyarországi szabadidős tevékenység, azt most bepótolják. Így a rajongóknak érdemes lehet figyelni, hiszen ki tudja, mikor futnak össze az Avenged Sevenfold valamelyik tagjával a június 19-i Budapest parkos koncertjük környékén.

(Borítókép: M. Shadows 2014. június 13-án Castle Doningtonban, Angliában. Fotó: Neil Lupin / WireImage)