Márkó és Barna Síkideg – Lila fény a szomszédban

Mi a baj a lila fénnyel a szomszédban? Miért a legkínosabb dolog becsekkolni egy szállodába és miért nem kényszeres mindenki más? Ezekről volt szó a Márkó és Barna Síkideg legújabb adásában. A fiúk legközelebb élőben április 23-án lépnek majd fel az Akváriumban, jegyek itt vásárolhatók.

A Szemle rovatban volt olyan, aki értetlenkedve panaszkodott arról, hogy mások miért nem hagyják el párjaikat, hogy vele legyenek. Barna a ragadós száj- és körömfájás vírus terjedésétől kezdett el rettegni, amíg rá nem jött, hogy ez főként szarvasmarhákat érint. De Márkó hozott olyan posztot is, ahol Gáborkát, a délceg kakast gyászolták, és új kakast kerestek a helyére.

A nagyvonalú sorbanálló

Márkót ezen a héten a sorban állás bosszantotta fel. Főként az, hogy a magyar nemzet egyszerűen képtelen és nem is szeret sorban állni. Teljesen kikészül attól, amikor az előtte álló beenged egy nyolcfős társaságot maga elé, vagy még rosszabb, amikor maga mögé. Barna szerint a sorbanállás egy pszichológiai hadviselés. Amikor például megmarad egy kis rés a sorban, attól retteg, hogy valaki majd beáll oda. De Márkót azok az emberek is idegesítik, akik nem számolják a dolgokat. Például nem számolják, hogy hányat csöng a telefon, hiszen ötnél többet nem várunk. De az is, amikor valaki nem számolja, hogy hány másodpercig szívja be és fújja ki a levegőt, és ebből nem von le hosszú távú következtetéseket. Nem érti, hogy ezek az emberek hogyan fognak számot adni az életükről, ha egyszer itt a világvége. Barna szerint a jó hír, hogy Márkó kényszerességére van gyógyszer, és azt tanácsolta neki, hogy keressen fel szakembert.

Szállodai check-in

Barna szerint nem sok kellemetlenebb dolog van a szállodai becsekkolásnál. Először is, a recepciós végig úgy tesz, mintha nem tudná, miért lehet ott, a bőröndökkel megpakolt Barna, és meglepődik, amikor kiderül, hogy szeretne becsekkolni. Aztán fél óra keresgélés következik, amit nem ért, hiszen mi más lehetne megnyitva előtte, mint a becsekkolószoftver? Márkó szerint az ő külföldi személyisége teljesen más, mint az itthoni. Bohókás, őrült, kozmopolita, egy csődör, aki szeret öltözködni, szereti a bort stb. Az is nagyon felbosszantja a fiúkat, hogy a szállodákban mindig irreálisan későn van a check in, de brutálisan korán a check out, és persze a reggeli is elérhetetlen időpontban van.

Ebben az adásban volt még szó arról, hogy Márkót miért bántja a lila fény, és hogy tulajdonképpen miért nem létezik a lila szín? De szóba kerültek még azok az ételek is, amik a hűtőben a szagukkal adják át az ízüket egy másik ételnek.

Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, jegyeket már most is lehet vásárolni, itt.

