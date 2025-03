A Doctor Who forgatókönyvírója, Russell T Davies szerint az LMBTQ+-közösség Donald Trump újraválasztása óta soha nem látott veszélyben van, és ez a gyűlölködés már az Egyesült Királyságban is érezhető.

Russell T Davies, a Doctor Who forgatókönyvírója szerint a meleg társadalom Donald Trump novemberi újraválasztása óta nagyobb veszélyben van, mint valaha. A manchesteri Gaydio Pride díjátadón a The Guardiannek adott interjújában kifejtette, hogy ez a gyűlölködés már az Egyesült Királyságban is érezhető.

„Melegként úgy érzem, hogy a harag, az erőszak és a neheztelés hulláma közeledik felénk hatalmas méretekben. Szó szerint különbséget látok abban, ahogyan melegként beszélnek velem a novemberi választás óta” – mondta a 61 éves író.

Trump beiktatása óta több olyan intézkedést hozott, amely megszüntette az LMBTQ+ amerikaiakat védő szabályozásokat, korlátozta a nemváltó egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok csak két nemet ismer el.

Elon Musk befolyása

A forgatókönyvíró különösen aggasztónak tartja Elon Musk szerepét, akit „milliárdos techbáróként” jellemzett, és most jelentős befolyással bír az információáramlásra. A Kaliforniai Egyetem tanulmánya szerint a gyűlöletbeszéd 50 százalékkal nőtt a Musk által megvásárolt egykori Twitter platformon.

Davies azonban bizakodó a közösség ellenálló képességével kapcsolatban. Az író, aki a '90-es évek végén A fiúk a klubból (Queer As Folk) sorozattal tett sokat az LMBTQ+-reprezentációért, úgy véli, hogy a közösség most is ugyanazt teszi majd, „amit mindig is tettünk a veszély idején”: összefog és ellenáll a növekvő ellenségeskedésnek, akár a föld alá vonulva is, ahol a kreativitás és a művészi kifejezésmód új erőre kaphat.