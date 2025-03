A közlemény szerint a magyar kulturális intézet a brassói Secvenţe Kulturális Egyesülettel és a Barcasági Magyarságért Egyesülettel közösen negyedik éve szervezi meg a magyar filmnapokat a Cenk alatti városban. A programban az elmúlt év legsikeresebb magyar filmjei közül látható lesz Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmje, amely a tavalyi bukaresti Animest Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon is díjaztak.

A dél-erdélyi város közönsége a Fekete pontcímű filmet is megnézheti, mellyel a

locarnói filmfesztiválon Szimler Bálint elnyerte a legjobb rendezőnek, Mészöly Anna főszereplő a legjobb színésznőnek járó díjat.

Fésős András Magasmentés című filmjét is levetítik Bogdan Dumitrache román színésszel a főszerepben. A Brassói Magyar Filmnapok programjában szereplő vígjátékok között van Vékes Csaba Lepattanó című filmje, melyben a Dallasból ismert Patrick Duffy is epizódszerepet játszik. Fazakas Péter Ma este gyilkolunk és Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című vígjátéka is látható lesz, utóbbi még a film romániai premierje előtt.

A gyerekeket Foky Ottó Misi Mókus kalandjai című bábanimációjának a vetítésére várják. Vasárnap Zágoni Bálint, a kolozsvári Filmtett Egyesület elnöke bemutatja a Kollarik Tamással együtt szerkesztett Janovics Jenő című monográfiát. A könyvbemutató után levetítik a Zágoni Bálint által készített Sárga csikó - az első magyar sikerfilm története című mozgóképes rekonstrukciót. A románul is feliratozott filmeket a Moderna moziban vetítik. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a brassoimagyarfilmnapok@gmail.com email címen lehet.