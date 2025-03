Josh Safdie rendezésében készül a Marty Supreme című film, ami egy valódi profi pingpong játékos, Marty Reisman történetét mutatja be, de az életrajzi elemek mellett rengeteg fikciót is használ. A főszereplőt Timothée Chalamet alakítja, a feleségét pedig Gwyneth Paltrow, aki arról is beszélt a Vanity Fair-nek, hogy nem tudott róla, hogy Hollywoodban egyre gyakrabban veszik igénybe szakembereket az intim jelenetek felügyeletének esetében.

Most már van valami, amit intimitás-koordinátornak hívnak, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Rengeteg szex van ebben a filmben, nagyon sok

– mondta.

Az intimitás-koordinátorokat a Me Too mozgalom hatására kezdték el alkalmazni, a színészek biztonságérzetének növelése érdekében. Paltrow felidézte, hogy a Marty Supreme koordinátora megkérdezte tőle, hogy egy bizonyos mozdulat jól esne-e neki egy intim jelenet során.

Azt válaszoltam, hogy csajszi, én abból a korszakból származom, amikor csak levetkőzöl, bebújsz az ágyba, a kamera pedig forog

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ő művészként fojtogatónak érezné, ha valaki arról beszélne, hogy a partnere most épp ide teszi a kezét. Paltrow azzal viccelődött a riportban, hogy a közte és Chalamet közötti korkülönbségre csak akkor döbbent rá igazán, amikor a szexjeleneteket forgatták. Az Oscar-díjas színésznő úgy véli, hogy Chalamet „a gondolkodó ember szexszimbóluma”.