2025. március 19-én megnyílt a Capa Központ új állandó kiállítása, az „André Kertész - A szentimentalista. Válogatás Szigetbecsének ajándékozott képeiből.” A község fontos szerepet játszott a művész gyermekkorában − olyannyira, hogy a Budapesttől délre fekvő falunak ajándékozott 120 gondosan válogatott, eredeti, szignált fotót: ezekből született a kiállítás anyaga is.

André Kertész a válogatásnál figyelembe vette, hogy „a legismertebb, az idő próbáját kiálló remekművek mellett hazai vonatkozású képek is helyet kapjanak az összeállításban”. Ezzel ezzel életművének valamennyi fontos korszakát bemutatta. A válogatott képekből, valamint a fotók mögött álló történetekből készült el a múzeum új kiállítása.

„Mindaz, amit értékesnek tartanak életemben, Magyarországról származik” – vallotta André Kertész, akinek erőteljes vízióit, lényeglátó tekintetét eltökélt határozottsággal keretezte képpé. Munkásságát az emberi lélek mély megértése, a hétköznapi életben rejlő szépség felismerése jellemezte.

Több mint hetven éven át alkotott, karrierje meghatározó helyszínei Magyarország, Franciaország és az Egyesült Államok voltak. A Kertész Budapesten született, de gyermekkorának fontos színtere volt Szigetbecse is, ezért halála előtt a falunak ajándékozott 120 gondosan válogatott fotót. Az új kiállítás ívét alkotó képek hat tematikus egység mentén jelennek meg a kiállításon:

Rezdülések,

A hadak útján,

A feleségem története,

A pesti műtermektől a párizsi atelierekig,

A test metamorfózisa,

Az enigmatikus kép.

A szekciók nemcsak az életút időrendjét követik, de egy-egy élethelyzet, személy, motívum vagy esemény apropóján mélyebb betekintést nyújtanak az alkotót motiváló, meghatározó életeseményekbe, kapcsolatokba és művészi víziókba is.

Az biztos, hogy nagyon átgondolt volt, és a legismertebb kanonizált képein túl egy mély, érzelmektől vezérelt gesztussal újra Magyarország felé fordul, és meg akarta mutatni, hogy számára mit jelent Magyarország, vagy mit jelentett ifjú korában

– fogalmazott a kiállítás megnyitóján Kopin Katalin kurátor.

A szerzői kópiákat bemutató törzsanyag kiegészül a művész által Franciaországnak adományozott Kertész-archívumból válogatott üvegnegatív képek digitális nyomataival a Médiathèque du patrimoine et de la photographie jóvoltából.

Tudatos elrendezés

A Kopin Katalin olyan szempontok szerint válogatta össze a nyomatokat, hogy a jól ismert, ikonikus képsorokat árnyalva, egyfajta hiányzó láncszemként rámutassanak az alkotó munkamódszerére, valamint részletesebb képet nyújtsanak életének egy-egy jelentős momentumáról, esetleg a képek előzményeiről, utóéletéről.

A kiállítás további pillére a képzőművészet szerepe André Kertész életében,

így néhány olyan képzőművészeti alkotás is bekerült a válogatásba, amely kötődik személyéhez és művészetéhez. Továbbá három olyan képeslapot is kiállítottak, amelyek Kertész és felesége közös kései levelezéseiből származnak. Végül a fotográfus otthonát megidézve, a Szigetbecsének ajándékozott személyes tárgyak közül is megtalálható néhány karakteres darab.

Az említett rétegek által válik átélhetővé és bontakozik ki André Kertész hosszú életútjának alakulása, ikonikus képeinek tágabb kontextusa, gondolkodásának és életfilozófiájának gyökerei is.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)