Kádár L. Gellért Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyben tartott közönségtalálkozót, ahol többek között a magánéletéről és a forgatás kulisszatitkairól is beszélt a hallgatóságnak. A színész megjegyezte, hogy a rivaldafényt nem lehet megszokni, csak tudomásul venni − írta az nlc.hu.

„A legfontosabb, hogy higgy magadban, függetlenül attól, hogy ki mit mond vagy ki mit gondol. Én nagyon sokáig hittem másoknak, és a másoktól jött vélemény nem emelt fel, hanem épp lehúzott. Mindenki számára az legyen a legfontosabb, hogy mit gondol magáról. Én tudom, hogy mire vagyok képes, ezért fektettem ebbe időt és energiát” – árulta el Kádár L. Gellért, miként lehet mentálisan felkészülni.

Ugyanakkor hozzátette, hogy Hunyadi alakja arra emlékezteti, hogy a hit és az akarat mindennél fontosabb. Számára az okozta a legnagyobb dilemmát, hogy feladja-e a marosvásárhelyi társulat által nyújtott egzisztenciális biztonságot, de legyőzte félelmeit, és megtette a lépést.

A szerep kedvéért rengeteget edzett, amihez ki kellett lépnie a komfortzónájából. Az ágyjeleneteket jól megkomponált tánchoz hasonlította, amelyeket intimitáskoordinátor vezényelt le. Az ilyen jeleneteket zárt szettben veszik fel, és nagyon megterhelő a színészek számára.

Korábban én sem forgattam ilyen jeleneteket. Bár volt olyan megjegyzés, hogy de jó neked, ez koránt sincs így, bár nem vagyok szégyenlős, az edzőteremben gond nélkül átöltözöm, ami vetkőzéssel jár. De ez a helyzet más, nagyon kemény munka, mivel több kameraállásból veszik fel, és ugyanúgy kell alakítani minden ismétlésnél, a mozdulatok ugyanazok kell legyenek, mert ha nem, összevágásnál kuka a felvétel. Kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyenkor a színészek, és talán a lányok ebben még jobban érintettek

− mondta el az ágyjelenetekről Kádár L. Gellért.

Végül Hunyadi Jánosról is közölte véleményét, aki „összeállított egy olyan sereget, amellyel egységként tudott létezni. Ilyen értelemben véve példa lehet a mai embereknek, hogy fontos az egység, és létezhet is, ami bebizonyosodott évszázadokkal ezelőtt. Képesek vagyunk megtalálni azt, amiben hiszünk, és ha azt a hitet nagyon el tudom hitetni magamban, akkor olyan nincs, hogy nem lehetséges. Az élet ugyan beinthet és megállíthat, de ezeket is lehet olyan szemüvegen át nézni, hogy mit tanultunk a kellemetlenségből.”