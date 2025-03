A sorozat alkotója, Steven Knight, a The Immortal című filmmel zárja le a hírhedt birminghami gengszter, Thomas Shelby történetét.

„Egyszerűen csak tetszik az az elképzelés, hogy a Peaky-rajongók, akik eddig csak online tudtak kapcsolódni, most a mozin keresztül valami személyeset is megélhetnek egymással” – mondta Steven Knight brit forgatókönyvíró, a Peaky Blinders alkotója a The Independentnek adott rövid nyilatkozatában.

A 2022-ben lezárult Peaky Blinders című sorozat, amelyben a Cillian Murphy által alakított Thomas Shelby birminghami gengszter felemelkedését követhetjük végig, a The Immortal című filmmel fog véget érni. A forgatás tavaly decemberben már befejeződött, Steven Knight pedig újabb információkat árult el a készülő filmről.

Steven Knight az Oppenheimerért Oscar-díjat kapó Cillian Murphy alakítását „utánozhatatlannak” tartja, továbbá a történetbe becsatlakozó új színészekről is pozitívan nyilatkozik, szerinte „mindannyian kitűnnek” a szerepükben. A producerek egyébként nem hagyták a véletlenre, ugyanis olyan klasszisokkal sikerült gazdagítani a produkciót, mint a BAFTA-díjas Tim Roth vagy a Sziget szellemeiben is kiválót alakító Barry Keoghan.

Tudom, én is ezt mondanám, de itt vannak a legjobb brit színészek

– fogalmazott Steven Knight.

A híresztelések (és a sorozat idővonala) szerint a filmben Thomas Shelby a második világháború idejében a nácikkal fog megmérkőzni, méghozzá abban a különös történelmi időszakban, amikor az Egyesült Államok még nem csatlakozott a harchoz, és Nagy-Britannia egyedül állt szemben Németországgal és szövetségeseivel.