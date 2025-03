A „Nagyszínpad utáni élet” kiteljesedését ígérik a Sziget szervezői a fesztivál most bejelentett friss helyszínével. A Delta District partiháromszöge az elektronikus zenei kultúra vibráló központjává válik, benne a Yettel Colosseum immár ikonikussá vált amfiteátrumával, a látványában, fény- és hangtechnikájában is megújuló arénával, BOLT Night Stage néven, valamint egy vadonatúj helyszínnel, a The Clubbal. Az éjszakai negyedben fellépő mintegy 100 előadó között pedig ott lesz Armin van Buuren, Boris Brejcha, Amelie Lens, Steve Angello, Don Diablo, Vini Vici, Mathame, Miss Monique és Alok is.

Idén sem szervezik meg újítások nélkül a Sziget Fesztivált, az augusztus 6. és 11. között jelentkező eseményen egy hosszabb távú fejlesztés első jeleiként már számos újítással találkozhatunk, így olyan érzés lesz, mintha egy teljesen új világba csöppentünk volna – állítják.

A szervezők lapunkhoz eljuttatott közleményéből kiderült, hogy egy elektronikus zenére specializálódott, „Delta District” névre keresztelt negyedet hoznak létre az Óbudai-szigeten a fesztivál idejére, amelyben a már ikonikussá vált helyszínek mellett egy éjszakai klub is helyet kap majd.

„A Sziget legnagyobb vonzereje, hogy 0–24 órában nyújt élményeket 6 napon keresztül a zenei műfajok sokszínűségével és a kulturális programok változatosságával. A Delta District megálmodásával a Sziget éjszakai életét is szeretnénk egy új szintre emelni az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával” – emelte ki Kádár Tamás, a Sziget fő szervezője.

Az új negyed így a megújuló Sziget egyik legizgalmas elemének ígérkezik. A Delta háromszögének egyik csúcsában található Európa egyik legkülönlegesebb fesztiválhelyszíne, az ókori amfiteátrumokat idéző Yettel Colosseum, benne az alternatív elektronika legnagyobbjaival, a dallamos és felemelő szettektől a keményebb, lendületes ritmusokig ívelő széles kínálattal. Emellett kívül és belül, látványvilágában, valamint hang- és fénytechnikájában is megújul a korábbi aréna, amely ezúttal BOLT Night Stage néven foglal el majd megkerülhetetlen helyet a Delta Districtben. Ezek mellett

új helyszínként jelenik meg a The Club, egy teljesen zárt térrel, a bensőséges klubélmény kínálatával, ahol az underground „club-elektronika” előadói váltják majd egymást.

Több név már korábban is ismert volt a negyed kínálatából. Köztük van a trance „nagymestere”, Armin van Buuren, a high-tech minimál-előadó Boris Brejcha, a progresszív elektronikus zene felkapott sztárja, The Blessed Madonna, de hallható lesz az Adriatique formáció, Hot Since 82, Korolova, az I Hate Models és Dixon is.

Don Diablo és Steve Angelo is megpörgeti a lemezeket

A már ismert előadók mellett ezúttal új neveket is bejelentett a fesztivál azok közül, akik a Delta District helyszínein felelnek majd a remek hangulatért. Köztük van az egyik legaktuálisabb női DJ, a belga Amelie Lens, a Swedish House Mafia legendás tagja, Steve Angello és a future music nagy úttörője, Don Diablo is.

Érkezik továbbá a magas energiájú beatekkel és hipnotikus ütemekkel a világ táncparkettjeit megbabonázó Vini Vici formáció, az Etna lábától a legnagyobb zenei színterekre berobbanó Mathame, a progresszív house és melodic techno lemezlovasa, Miss Monique, a világ legjobb DJ-it rangsoroló DJ Mag top 100 negyedik helyét biztosan elfoglaló Alok, a lenyűgöző szettjeivel és innovatív produkcióival a nemzetközi technószíntér egyik motorjává vált Oguz, illetve a technó szinonimája, Chris Liebing.

A Delta District névsora itt olvasható ábécésorrendben:

A 2025-ös szigeten ott lesz az 1991, 999999999, Abstract Division, Adis Is OK, Adriatique, Agents Of Time, Alex Wann, Alok, ÂmeLive, Amelie Lens, Andrea Lane, Armin van Buuren, Bass Chaserz, Bedouin, Benwal, Bernathy,Blawan, The Blessed Madonna, Boris Brejcha, Budai House Clique (Colbora, Hoffmann), Carlita, CeraKhin, Chris Liebing, Collective Machine, Daniel Moritz, Dave Wincent, Desiree, Dixon, DJ Gigola, DJSeinfeld, Don Diablo, dtnb., Dublic & B'Andre & Skrude, Eliza Rose, Elli Acula, Endymion, Eptic b2bSpace Laces, Estella Boersma, Fatima Hajji, Fatima Yamaha, FJAAK, Francis Mercier, Franck,Galactic Jackson, Galactixx, Garçons, Hedex b2b Bou, HOL!, HoneyLuv, horsegiirL, Hot Since 82,HOT X, HUNEE, I Hate Models, IN PARALLEL, James Cole, Josh Baker, Juicy Romance, Kitti Kay,Korolova, Kölsch, Laura van Dam, Lavalava (Tolo & Falcao), Lavern, Layla Benitez, Len Faki, Maddix,Malugi, Massano, Mateo & Spirit, Mathame, Melle Brown, Metha, Miss Monique, Mita Gami, NicoleMoudaber, Oguz, Partiboi69, Pegassi, Raasa, Raven, Rene Wise, salute, Sally C, Sama' Abdulhadi,SanFranciscoBeat, Secret Factory, Shabaam, Shimza, Sobek, Sonic Rain, Sound Rush, SouveQ & LERM, Stadiumx, Steve Angello, Subtronics, Syndanz (Jáky Chan b2b mkls), Technokool, Upper90,Villain, Vini Vici, Vomee, Winson, Young Marco és Zatox is.

A szervezők közleménye szerint hamarosan a Sziget többi helyszínéről is érkeznek majd új nevek.

Formabontó leleplezés

A Delta District eddig nem ismert neveit – egyedülálló módon – a Sziget ikonikus pontjairól bejelentkezve a magyar elektronikus zenei szcéna öt figyelemre méltó művésze – Lavalava, dtnb., Andrea Lane, DUBLIC és Metha – egy-egy exkluzív szettel mutatta be a legnagyobb videómegosztón.