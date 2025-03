Felesége utolsó gondolatait osztotta meg Cserhalmi György

Kilenc éve halt meg Cserhalmi Györgynek, a nemzet színészének a felesége. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész egy interjúban beszélt egykori párja utolsó napjairól és pillanatairól is. Azt is megosztotta, mit mondott neki halála előtt a felesége. Az elmúlt években a színművésznél is rákos megbetegedést diagnosztizáltak.