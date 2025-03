Sárközi Ákos azon séfek generációjához tartozik, akik előjöttek a konyhából, a tűzhely mögül, és megmutatták a világnak, kik azok, akik az egyes fogások, a szépen díszített tányérok mögött állnak. A Michelin-csillagos Borkonyha és a Michelin-ajánlással rendelkező Textúra séfje ráadásul televíziós műsorok szereplője, arcát, nevét így nem csupán a szakma, de a szélesebb nyilvánosság is megismerhette.

„Én vagyok a séf, én kóstolom és tesztelem az ételeket, én vagyok az elszenvedője minden trollkodásnak” – mondja az Index kulturális podcastjében az új műsorról, amelyben szerepelni fog. A Troll a konyhában című kulináris krimiben a házigazda, Rákóczi Feri oldalán próbálja majd kitalálni, ki mit rontott el az adott ételben.

A troll ízben, színben, állagban is elronthatja az ételt, nekem meg le kell fülelnem. Én is maximálisan figyelek a főzés alatt, de be kell vallanom, a trollok nagyon ügyesek