Két nő ellen elkövetett szexuális zaklatással vádolják Gérard Depardieu francia színészt, amit a férfi állítólag egy filmforgatáson követett el. A Reuters beszámolója szerint a színész az utóbbi években számos ehhez hasonló váddal találta szemben magát, és azóta is tagadja, hogy köze lenne bármilyen módon a hírekben megjelent zaklatásokhoz.

Gérard Depardieu ügyvédje, Jeremie Assous állítása szerint az ügy „hamis vádakon alapul”, ám a színésznek így is kétnapos tárgyaláson kell részt vennie, mivel a legutóbbi alkalom rossz egészségügyi állapota miatt meghiúsult. Az ügyészek szerint a Les Volets Verts (A zöld redőnyök) című 2021-es film forgatásán történtek a bántalmazások. A vád szerint a színész tapogatta az egyik nőt, „ lábával csapdába ejtette”, intim részeit tapogatta, majd obszcén szavakat suttogott neki. Állítólag három szemtanúja is volt a jelenetnek. A második nő, akit szintén bántalmazhatott a színész, nemcsak a film forgatásakor kapott tőle extra figyelmet, hanem az utcán is.

Az állítólagos zaklatások akkor történhettek, amikor Gérard Depardieu ellen hivatalos vizsgálat folyt egy 2018-as ügy miatt, amikor azt állították, hogy megerőszakolt egy fiatal nőt. Az egyik nő ügyvédje nyilatkozott a Reutersnek, közölve, hogy ügyfele félt kiállni a színész ellen. „Ez egy Dávid és Góliát közötti küzdelem, és félnek a megtorlástól, mivel mindannyian a moziban dolgoznak, de sokkal alacsonyabb szinten, mint Depardieu” – mondta Carine Durrieu-Diebolt.

Gérard Depardieu esete lehet a legnagyobb metoo-ügy, amely Franciaországban bíróság elé kerülhet, ahol a szexuális erőszakkal szemben tiltakozó mozgalom nehezen tudott olyan nagy visszhangot kiváltani, mint az Egyesült Államokban.

Adócsalással is vádolják

A számos szexuális zaklatási vád mellé még adócsalás miatt is nyomoznak Gérard Depardieu ellen Franciaorszgában. A gyanú szerint a színész 2013 óta hamisan jelentette be adóügyi illetőségét Belgiumban.

A pénzügyi bűnözéssel foglalkozó ügyészek által ebben a hónapban indított, jelenleg pedig a rendőrség által vezetett adóügyi státuszának vizsgálata tart Franciaországban és Belgiumban, valamint rendőrségi kihallgatásokon is szerepelt

– nyilatkozta egy informátor korábban a France24-nek.

