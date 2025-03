Márkó és Barna szerint rengeteg „jó hír” érkezett az ország állapotáról, és az is jó, hogy ezekről mind elvonja a figyelmünket a gyűlöletkeltés. De volt még szó hörcsögök furcsa elhalálozásáról, emberekről, akiknek mindig el van törve a telefonjuk, és arról is, hogy mi idegesítő a pürékben. A fiúk legközelebb élőben április 23-án lépnek majd fel az Akváriumban, vendégük pedig Puzsér Róbert lesz. Jegyek itt vásárolhatók.

A Szemle rovatban volt, aki egy zero waste csoportban egy „bájos üvegcsaládot” szeretett volna elpasszolni, volt, aki galambriasztásra kért tanácsa az volt, hogy „hess”. De volt, aki egy szerelmi négyszögben szeretett volna kalauzolni, és ehhez kért tanácsot. Végül pedig volt olyan, aki a március 15-ei eseményeken felbuzdulva poloskákból kezdett el ékszereket készíteni.

Márkó rengeteg jó hírrel készült erre a hétre. „Világrendszert váltottunk, legyőztük az inflációt, és nincs több drog Magyarországon. Csak az a sok fránya poloska…” – mondta. A fiúk hosszasan sorolták, hogy az is jó hír, hogy megszoktuk, hogy rengeteget várunk a kórházi ellátásra, hogy negyvenezer forint egy heti bevásárlás, és hogy a cégek áthárítják a költségeiket a fogyasztókra. És hála Istennek, tudunk foglalkozni a poloskákkal is. Márkó szerint azért nagyon veszélyes dehumanizálni embereket, neki Raszkolnyikov és Hitler jutott eszébe, és Barna is azt mondta, hogy amikor utoljára ilyen retorikát használtak ebben az országban, embereket végül kiirtottak.

A fiúk beszélgettek a Pride betiltásáról is. Barna szerint teljesen egyértelmű, hogy tele van az ország problémákkal és ezzel az üggyel csak a figyelmet akarják elterelni. Közben azonban valódi emberek valós életüket keserítik meg. Márkó szerint nem szabad felülni erre, hiszen akkor ugyanúgy felhasználjuk a meleg kisebbséget, hiszen ez az egész nettó provokáció. Barna szerint viszont a legfontosabb, hogy tendenciózus lehet az, hogy csorbítják a gyülekezési jogot.

Barna arról beszélt, hogy miért van az, hogy a hörcsögök mindig csak tragikus módokon halnak meg. A TikTokon talált egy gyűjtést, ahol emberek kommentelték be a különböző tragikus módokat, ahogy a kis rágcsálók kimúltak. Volt, aki azt mesélte, csináltak neki könyvekből egy labirintust, és ráesett az enciklopédia. De volt olyan is, akinek apukája belerúgott abba a kis műanyag gömbbe, amiben a hörcsög tud szaladgálni. A legvalószínűtlenebb pedig az volt, akinek a hörcsöge felmászott a függönyre, majd a huzat kivitte az ablakon.

