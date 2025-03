A Centrál Színházban mutatják be 2025. március 29-én az Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas ír–angol drámaíró filmrendező, az Erőszakik forgatókönyvírója és a Három óriásplakát Ebbing határában rendezője, Martin McDonagh A kripli című fekete komédiáját. A címszerepet Szécsi Bence alakítja. Puskás Dávid első rendezésében édesanyja, Básti Juli és Mucsi Zoltán először „ülnek” egy színpadon, de Magyar Attila, Hermányi Mariann, Pálfi Kata, Mészáros András, Stefanovics Angéla és Szabó-Kimmel Tamás is szerepel a darabban.

A kripli cselekménye az írországi Inishmaan parányi szigetén játszódik 1934-ben. Itt él a tizenhét éves, kacskakezű-lábú árva gyerek, Billy, akit két nagynénje nevel. Mikor a fiú megtudja, hogy a szomszéd szigeten hollywoodi filmforgatás készül, felkerekedik, hogy meneküljön a szegénységtől és a falubeliek gúnyolódásától. Ő is filmsztár szeretne lenni...

„Ez a dráma tulajdonképpen egy szeretethimnusz, a végén sírni fog mindenki. Miközben a történet tragikus, szenvedésről, szegénységről és magányról szól, a humora zseniális. Varró Dani fordítása pedig felülmúlhatatlan szenzáció. A történet főhőse egy kitaszított, testi fogyatékossággal élő fiú, aki szeretne egy fikarcnyi kis boldogsághoz jutni. Sok embernek van hasonló problémája, ha nem is fizikailag, de lelkileg olyan sokan vagyunk sérültek. Túl azon, hogy Mucsi Zoltánnal most állok – pontosabban ülök – először egy színpadon, érdekessége az előadásnak, hogy a legkisebb fiam rendezi. Dávid színész és zeneszerző is. Nagyon felkészült, és bár ez az első rendezése, remekül instruál, igazán büszke vagyok rá!” – idézte a sajtóanyag Básti Juli szavait.

„Rengeteg empátiát és figyelmet igényel egy ilyen karakter a színésztől, a külső jegyeken túl pontosan és mélyen kell ábrázolni a bonyolult lelki folyamatokat is. Kivételes helyzetben érzem magam, hogy ilyen nagyszerű színészekkel játszhatok ilyen fiatalon együtt. Másfél méterről figyelhetem, hogy mennyit tudnak ezek az emberek színészetről, színházról, az életről. És másfél méterről belenézni Básti Juli szemébe, nem akármi” – fogalmazott a címszereplő, Szécsi Bence.

A Centrál Színház már többször hívott, de elfoglaltságaim miatt eddig sajnos nem jött össze a közös munka. Most különösen örülök, hogy egy nagyon kedvelt szerző művében játszhatok itt először, és csupán szűk 46 esztendőt kellett várni, hogy Básti Julival egy színpadon lehessek. Tehát a nehezén túl vagyunk, már csak egy jó előadást kell összehozni, remélem, sikerül

– nyilatkozta Mucsi Zoltán.

Csak Shakespeare előzheti meg

Martin McDonagh a kortárs dráma csodagyereke 1970-ben született Londonban, ma is ott él. 16 éves korában abbahagyta az iskolát, és tévénézéssel, valamint rádiójátékok írásával foglalkozott, amelyekből huszonkettőt visszautasított a BBC. Első darabját, a Leenane szépét 1996-ban nyolc nap alatt írta. A kripli is abban az évben született. Csak Shakespeare-nek sikerült előtte, ami Martin McDonaghnak:

1997-ben egyszerre négy darabja futott Londonban.

Színházi munkái mellett talán még többen ismerik filmes pályafutását. 2009-ben Oscar- és BAFTA-díjra is jelölték az Erőszakik eredeti forgatókönyvéért. 2017-es rendezése, a Három óriásplakát Ebbing határában öt BAFTA- és négy Golden Globe-díjat nyert, köztük a legjobb film, forgatókönyv, női főszereplő és a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, majd hét Oscar-díjra jelölték, ebből Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját, Sam Rockwell pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját meg is kapta. Legutóbbi filmjét, a Sziget szellemét tíz BAFTA-, nyolc Golden Globe-, öt Screen Actors Guild- és kilenc Oscar-díjra jelölték.

A díszlettervező Bagossy Levente, a jelmeztervező Kovács Andrea, az előadás zenéjét pedig a rendező, Puskás Dávid komponálja.