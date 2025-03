Jó páran a föld alatt gyűltek össze, amíg a felszínen több százan tüntettek

A Ferenciek terén több százan tüntettek kedd délután a gyülekezési törvény betiltása elleni tüntetésen, míg néhány száz méterrel arrébb a Három Holló Kávéház pincehelyiségében is nagy számban gyülekeztek, igaz, itt már egy irodalmi rendezvény miatt. A Kalligram Kör // Dühöngő és küzdőtér: pályakezdés című estjének fókuszában a pályakezdők írók álltak; Kupihár Rebeka, Locker Dávid és Bíró Zsombor Aurél.

Ha a tüntetés zaja odalentre nem is szűrődött le, az atmoszférája áthatotta a színpadi beszélgetést, amelyben egyebek mellett arról is szó esett, hogyan érzik magukat a pályakezdő írók a jelenlegi kultúrpolitika helyzetben. Mindhárom szerző tavaly robbant be a magyar irodalmi életben,

Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek (Kalligram Kiadó),

Kupihár Rebeka A heterók istenéhez (Magvető Kiadó),

Locker Dávid: Beszédkényszer (Prae Kiadó) című kötetével.

Akik szívesen olvasnak kortárs irodalmi műveket, azok figyelmét valószínűleg nem kerülte el ez a három alkotás. Közös jellemzőjük, hogy mindegyiknek hangos visszhangja volt a kulturális portálokon, viták, vélemények, kritikák sorát indították el.

A Fidesz jelenti a különbséget

Tóth Ramóna Mirtill, az est moderátora elmondta, hogy a jelenlévő írók 1998-99-ben születtek, és arra kíváncsi, mivel áll szemben ez a generáció, mivel határolódnak el az elődöktől. Bíró Zsombor Aurélnak határozott véleménye volt, nem kertelt.

A legfontosabb különbségnek a Fideszt látom, meg azt, hogy a mi generációnk az első nemzedék, amelynél a piaci viszonyok ösztönösen megvannak.

Bíró nem akart általánosítani, de úgy érzi, hogy a tíz évvel idősebb pályatársai azzal küszködnek, hogyan viszonyuljanak a piaci logikához, amelynek mindannyian részesei. A saját generációja azonban tudatosabban mozog ebben a közegben, amelyet az Orbán-rendszer megkönnyít, abban az értelemben, hogy tiszták a határok abban, mit szabad, és mit nem.

Mi már tudjuk, hogy nem lehet semmit. Rá vagyunk kényszerítve, hogy ne a hagyományos, lineáris intézményi logika képezze a boldogulást, ne ösztöndíjakra várjunk. A 2010 előtti logika már nem működik, nincs, részben azért sem, mert arra sem emlékszem, milyen volt, amikor nem a Fidesz volt hatalmon.

Kupihár Rebeka csatlakozott az előtte szólóhoz, ő sem emlékszik arra, milyen volt az ország 2010 előtt. Ami az intézményeket illeti, neki sincs benne túl nagy bizodalma.

Locker Dávid úgy véli, mindenki, aki pályakezdőnek nevezhető, erős viszonya van az irodalom politikai vetületéhez.

Bíró Zsombor Aurél és Kupihár Rebeka egyetértettek a gondolattal, az utóbbi hozzátette, másképp nem is lehet benne lenni (az irodalomban – a szerk.), majd elmesélte, hogy az első sokk ezzel kapcsolatban 16 éves korában érte egy irodalmi táborban. Meglepődött, hogy a művészet politikailag is mennyire megosztott. Locker szerint a politika és az esztétika nem egymást kizáró, hanem támogató fogalmak. Úgy véli, hogy a rendszerváltás utáni irodalom azért volt apolitikus, mert az írók úgy gondolták, végre mindenki a saját mesterségével foglalkozhat, és nem a közügyekkel. „Ez a kedélyes légkör elveszett körülöttünk, a legtöbb fiatal író kötelességének érzi, hogy valamilyen szinten reagáljon a minket körülvevő társadalmi valóságra” – fogalmazott.

Balos paradigma, liberális csapda

Tóth Ramóna Mirtill felhívta a figyelmet arra, hogy a pincében ugyan béke van, de nem hagyhatják szó nélkül, hogy odafent, a Ferenciek terén éppen tüntetés zajlik. Ezért arról érdeklődött, hogy íróként létezni, írni, beszélni politikai cselekedet-e. Bíró Zsombor Aurél úgy vélte, inkább bulvár igény van arra, hogy az emberek egy része azt mondja: „Fúj, Fidesz”, az értelmiségi közönség pedig gyakran és hangosan szereti ezt hallani.

A balos paradigmából nyilván minden megszólalás politikai, de úgy gondolom, hogy a baloldali gondolkodás a liberális csapdájába esik. Nem fogadja el ugyanis, hogy amit csinálunk, az szubkulturális játszadozás, de ez egy liberális nézőpontból már nevetségessé válik. Onnan az látszik, hogy a művészetet magasra emelik, azt gondolva, mindennél fontosabb

– fogalmazott Bíró, hozzátéve, hogy létezik olyan művészeti forma, amelynek van társadalmi jelentősége. Azt mondta, ha az egyetem után nem könyvírásra adta volna a fejét, hanem elment volna A mi kis falunk sorozat epizódírójának, azzal a közgondolkodást tudta volna formálni, így valószínűleg csak az a réteg olvassa el a könyvét, amelyikkel egyébként is hasonlóan gondolkodnak.

Locker Dávid megfogalmazása szerint ha a politikát Fehér Renátó költő értelmezésében nézzük, vagyis hogy a nyilvánosságba való belebeszélés politika, akkor az is az, amikor valaki könyvet ír.

