Meghalt L. J. Smith, a Vámpírnaplók szerzője

66 éves korában meghalt L. J. Smith, aki több mint két tucat könyvet írt, és halála előtt további három kiadatlan művet fejezett be. Világszerte több millió példányban megvásárolták a könyveit – írja a The New York Times.

A Vámpírnaplók sorozatot Elise Donner, az Alloy Entertainment szerkesztője rendelte meg 1990-ben. Smith azonnal megírta a jelenetet, amikor Elena, Bonnie és Meredith az edzőtermet díszítik, és a hősnő találkozik Damonnal (a jelenet később az első regényben is szerepel). A virginiai helyszínt azért válaszotta, mert ott van a családja, és a kisváros életstílusa inspirálta.

Az 1987-ben megjelent könyv körülbelül ötezer példányban kelt el, az Alloy Entertainment érdeklődését mégis felkeltette. Ezt a v, amelyet azóta a Warner Brothers vásárolt meg. Az Alloy Entertainment a természetfeletti romantika fiatal felnőttkori változatát kereste, és szerződtette Smith-t, hogy megírja a Vámpírnaplót című sorozatot, amelynek középpontjában egy Elena Gilbert nevű népszerű középiskolás lány és egy vámpír testvérpár, Stefan és Damon Salvatore szerelmi háromszög áll.

A HarperCollins az első három könyvet 1991-ben adta ki, a negyediket 1992-ben. De Smith – akinek első ügynöke a gépírója volt, aki soha nem képviselt ügyfelet – azt mondta a The Wall Street Journalnak, hogy a trilógiát mindössze néhány ezer dollár előlegért írta anélkül, hogy rájött volna, a szerzői jogokat nem ő birtokolta.

1998-ban L.J. Smith egy évtizedre abbahagyta az írást, hogy nővére gyermekeiről gondoskodjon, amikor sógoránál áttétes melanomát diagnosztizáltak. Ez idő alatt az anyja meghalt tüdőrákban. Smith korábban a kaliforniai Concordban lakott 1991-ben, majd később a kaliforniai Danville-be költözött. 2015 végén majdnem belehalt diagnosztizálatlan granulomatózisba, amely miatt két hónapig kórházban volt, és hetekig lélegeztetőgépen volt, ezalatt súlyos vese-, szív-, máj- és epehólyagkárosodást szenvedett.

L.J. Smith 2025. március 8-án, 66 évesen halt meg egy autoimmun betegségben a kaliforniai Walnut Creek-i kórházban, Danville-i otthona közelében.