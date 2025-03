Vidnyánszkyék kinézték Székesfehérvárt, de ebbe egy másik Vidnyánszky is beleszólhat

Heten pályázták meg a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatói székét, köztük olyan jelöltek, akik mögött határozott szervezeti struktúra vagy koncepció áll. A győztes személye így arra is választ ad majd, hogy milyen irányba indul a színház az elkövetkező három évben.

Szikora János 2012 óta vezeti a székesfehérvári Vörösmarty Színházat, 2017-ben újabb öt, 2022-ben pedig újabb három évre kapott megbízást, ami 2025. július 31-én lejár. A Cser-Palkovics András fideszes polgármester által irányított önkormányzat ezért pályázatot írt ki a színház igazgatói posztjára, amelyen Szikora János már nem indul: úgy tudjuk, a város vezetése és a társulat is támogatta a változást, illetve azt, hogy többszereplős megmérettetésen dőljön el az igazgatói szék sorsa.

A Vörösmarty Színház igazgatói munkakörének betöltésére a FEOL híradása szerint heten pályáztak:

Komáromi György,

Lőrincz Zsuzsanna,

Nagy Péter,

Olt Tamás,

Romvári Gergely,

Rozgonyi-Kulcsár Viktória,

Somogyi Szilárd.

A jelöltek egy része jelenleg is fontos pozíciót tölt be a színházi világban. Olt Tamás színész-rendező a Karinthy Színház ügyvezető igazgatója, amely színházat 2020-ban 300 millió forintnyi állami támogatásból megvásárolt a Vidnyánszky Attila által vezetett Magyar Teátrumi Társaság (MTT). Megkérdeztük Olt Tamást, hogy székesfehérvári győzelme esetén otthagyná-e a Karinthy ügyvezető igazgatói székét, és azt válaszolta: természetesen, hiszen így tisztességes.

A két színház azonban együttműködne, a társulatok és az előadások szintjén is támogatnák egymást. A Karinthynak jelenleg is csupán kilenc társulati tagja van, a repertoáron lévő húsz előadásban összesen 88 művész szerepel, az ilyesfajta vendégjátékok tehát megszokottnak számítanak. Olt Tamás elmondása szerint vezetése alatt a székesfehérvári Vörösmarty Színház a Magyar Teátrumi Társaság többi tagjával is együttműködne.

Menedzser vagy alkotó

A másik érdekes szereplője a történetnek Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser, a független szcénában emblematikus szerepet játszó budapesti Jurányi Ház alapítója, intézményvezetője, a Füge Egyesület ügyvezető elnöke. Kérdésünkre ő is úgy válaszolt, hogy nem vinné tovább az eddigi vezetői projektjeit. Győzelme esetén az első évadban – amelyet a szokásoknak megfelelően még a leköszönő vezetés rak össze – az ismerkedés mellett arra fordítaná az energiái egy részét, hogy stabilan kiépítse a jelenlegi helyén az utánpótlást, ami az ilyen típusú intézményi modellben elengedhetetlen megújulást is biztosíthatná.

Rozgonyi-Kulcsár Viktória nem alkotóként, hanem menedzserként pályázik, szerinte ez egy ideális megoldás, ezt követi a budapesti Örkény Színház is, ahol Mácsai Pál utódja Gáspár Máté lesz. Rozgonyi-Kulcsárék is olyan koncepcióban gondolkodnak, hogy

az igazgatót művészeti vezető, illetve művészeti tanács segíti:

a művészeti vezető Bodó Viktor színész-rendező lenne, a művészeti tanács tagjai pedig Kovács D. Dániel és Hegymegi Máté (ők a Narratíva Kollektíva alapító-rendezői), Nagy Péter István, a Radnóti Színház rendezője, Miklauzic Bence filmrendező (A zöld sárkány gyermekei) és Sándor Dániel Máté rendező (Budapesti Skizo Csoport), valamint ifj. Vidnyánszky Attila, a Sztalker Csoport egyik korábbi alapítója, aki jelenleg a Vígszínház tagja.

Különböző színházi felfogások

Bodó Viktor a Szputnyik Hajózási Társaság vezetője volt, de játszott a Krétakörben is, 2024-ben pedig elindította a Budapesti Színészképzőt a Jurányi Házban, Rozgonyi-Kulcsár Viktóriával tehát már szorosan együtt dolgoznak. Utóbbi egyébként azt mondta: székesfehérváriként azért indul a Vörösmarty Színház igazgatói székéért, mert a szakmai bakancslistája végén idővel visszatérne a szülővárosába, ahol a tudását kamatoztathatná, és bár tisztában van azzal, hogy Magyarországon alulról építkezve nem lehet igazgatói székbe ülni, a pályázattal szeretné letenni a névjegyét.

Itt kell megemlítenünk Vidovszky Györgyöt, aki ugyan elbukta a Kolibri Színház igazgatói pozícióját, de aki a Revizornak azt nyilatkozta, hogy a neve hamarosan feltűnik egy másik pályázatban.

Bodó Viktor és Kulcsár Viktória a székesfehérvári színházért együtt indul, és Takács Gábort meg engem kértek meg a gyermek és ifjúsági fejezet kidolgozására

– mondta.

A két fent említett pályázó és köre tehát homlokegyenest más színházi felfogást képvisel – az, hogy apa és fia, Vidnyánszky Attila és ifj. Vidnyánszky Attila is mögöttük áll a két ellentétes oldalon, csak hab a tortán. A pályázók közül meg kell említenünk még Lőrincz Zsuzsát, aki jelenleg a Vörösmarty Színház ügyvezetője: győzelme esetén valószínűleg minden maradna a régiben, így még Szikora János is föltűnhet egyfajta „stratégiai intendánsként”.

Megingott bizalom

Kérdés, hogy az önkormányzat és a közönség mit szeretne, változást vagy sem, és ha másfajta színházat képzelnek el, mint eddig, akkor melyik irányba indulnának. Úgy tudjuk, hogy a fideszes városvezetés nem akar a Magyar Teátrumi Társaság soraiból igazgatót választani, ugyanis rossz emlékeket idéz, hogy az előző direktor, az azóta irányt váltó Vasvári Csaba – aki akkor az MTT alelnöke volt – megbízását 2011-ben rendkívüli közgyűlésen vonta vissza a város önkormányzata, mert a fenntartó bizalma megingott a színház vezetésében:

fél órával a közgyűlést megelőzően hívták be a polgármesterhez, és ott már felmondólevéllel várták.

Az említetteken kívül elindult a megmérettetésen Komáromi György színházi menedzser, egyetemi docens, aki korábban Göttinger Pál rendezővel megpályázta a Pécsi Országos Színház Találkozó vezetését, illetve a Pécsi Nemzeti Színházat is, de nem jártak sikerrel. A Józsefváros Újság azt írja róla, hogy az Erkel Színház új vezetésének „egyik kulcsfigurája”. Nagy Péter, aki 2015–2023 között a székesfehérvári Vörösmarty Színház színésze volt, információink szerint Czukor Balázzsal pályázott, mellettük Romvári Gergely díszlettervező, rendező, dramaturg, illetve Somogyi Szilárd színész, rendező indul, aki többször rendezett már Székesfehérváron is.

Úgy tudjuk, egy vidéki színház hivatalban lévő igazgatójával is tárgyalt a városvezetés, de ő nem akarta otthagyni a jelenlegi társulatát.

A következő hetekben az állammal közös fenntartású színházak igazgatóválasztására vonatkozó előírások szabályai szerint megy tovább a pályázati folyamat. Információnk szerint a jelentkezőknek négy meghallgatáson kell részt venniük: a társulat, az önkormányzat, a szakmai bizottság és a közgyűlés előtt is meg kell jelenniük. Az új igazgató személyéről várhatóan az egyik tavaszi ülésén dönt majd Székesfehérvár Közgyűlése.

A székesfehérvári Vörösmarty Színházat 1874-ben alapították, főépülete az ország egyik első profi kőszínháza. Igazgatói széke talán azért is lehet „kapós”, mert a színház közel van a fővároshoz, és mert erős társulata van Derzsi János, Trokán Péter és Gáspár Sándor mellett nagyon sok fiatallal. Az új igazgató munkaviszonya 2025. augusztus 1-től 2028. július 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre.

(Borítókép: A székesfehérvári Vörösmarty Színház. Fotó: Faludi Imre / MTI)