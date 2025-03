„Nem kell, hogy tetsszen, amit én csinálok” – reagált a tiltakozási hullámra a Munkácsy-díjas festő

Tiltakozási hullámot váltott ki, hogy Munkácsy-díjat kapott Vészabó Noémi festő, többen ennek a visszavonását követelték. A kitüntetés bizottsága szerint a díjat inkább politikai, minthogy szakmai okokból kapta meg a festőművész.



Soha életemben nem voltam harcoskodó ember, csak tettem a dolgom és hirdettem, hogy a szépségben és a békességben hiszek. Mestereim, Kő Pál szobrászművész és Vadász György építőművész is mindig azt mondták, ne is térjek le erről az útról. Nem kell, hogy tetsszen, amit én csinálok, de nagyon sok embernek tetszik és szeretik. Nem értem a keresztre feszítést

– mondta az érintett a Népszavának.

Vészabó Noémi a kormányközeli kötődéséről azt mondta a lapnak, hogy nem szokott politizálni, de előző férje Dézsy Zoltán az Elment az öszöd című film rendezője volt, így szerinte ő már nem lehet rendes ember. Úgy véli, a mostani helyzet megnyomorítja az ember lelkét és méltóságát.

Lapunk csütörtökön számolt be arról, hogy Vészabó Noémi kitüntetése miatt lemondtak a Munkácsy-díj-bizottság tagjai. A tisztviselők szerint idén egy olyan – szerintük – amatőr, vásári szintű festő is a díjazottak közé került, aki még az első körös, jóval tágabb, 150 fős jelölti listán sem szerepelt. Verebes György, a testület egyik tagja lapunknak mondta el, hogy morális okok miatt mondtak le a pozícióikról, amit közöltek Hankó Balázs miniszterrel is.