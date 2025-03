Carlos Santana: Ellenséges erők próbálták meg elpusztítani Michael Jacksont

Carlos Santana bejelentette, hamarosan turnéra indul, előbb az Egyesült Államokban, nyáron pedig az Egyesült Királyságban is fellép. A legendás gitáros Sentient című új albuma is idén jelenik meg.

Carlos Santana várhatóan áprilisban folytatja a fellépéseket az Egyesült Államokban. De nyáron is turnézni indul, júniusban érkezik az Egyesült Királyságba. Érkezik az új albuma is, a Sentient, amelyen az elmúlt évtizedekben rögzített különféle kollaborációi kerülnek, olyan ikonokkal, mint Miles Davis, Smokey Robinson és Michael Jackson. A dalok közül több korábban is megjelent mások lemezén, de Santana szerette volna, ha most mindegyik egy helyen lenne – írja a The Independent.

Az egyik szám, amit még soha nem adott ki, az a Michael Jackson Stranger in Moscow dalának instrumentális feldolgozása, amelyet 2007-ben vettek fel élőben, ebbe „folyik bele” Jackson 2001-es Invincible című albumáról a Whatever Happens nóta. A két dal egyvelege Santana megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy amikor végre megérkezik Jackson hangja, az úgy hangzik, mint egy feltámadás.

Santana Jackson kitartó védelmezője. 2014-es visszaemlékezésében arról vallott, hogy 10 és 12 éves kora között szexuálisan zaklatták. Úgy véli, hogy Jackson nem volt bűnös, amikor a hasonló bűncselekményben megvádolták.

Az ellenséges erőknek ezen a bolygón van egy napirendjük, amely nem más, mint a fényed elpusztítása. Michael Jackson számos nagyszerű dolgot tett a gyerekekért, és ez nem tetszett az ellenséges erőknek.

Mik is pontosan ezek az árnyékos erők? „Az ellenséges erők a Sátán, Lucifer és az Ördög” – felelte Santana.

(Borítókép: Carlos Santana fellép a Pine Knob Music Theatre-ben 2022. július 5-én. Fotó: Scott Legato / Getty Images)