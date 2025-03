Könyvháború Amerikában: egy bíró mentette meg Orwellt a tiltólistától

Egy amerikai szövetségi bíró blokkolta a világhírű klasszikusokat, köztük az 1984 és az Ulysses című könyveket is tiltó iowai törvényt. Szerinte alkotmányellenesen alkalmazták a szabályozást, amely megtiltja, hogy az iskolai könyvtárakban és tantermekben szexuális cselekményeket ábrázoló könyveket tartsanak. A kiadók és szerzők által indított per miatt a jogszabály egy részét felfüggesztették.

A szövetségi bíró közölte, a törvényt számos iskolában alkotmányellenesen alkalmazták, és hogy „tagadhatatlan politikai, művészeti, irodalmi és/vagy tudományos értékű” könyvek kerültek hatálya alá, például James Joyce Ulysses és George Orwell 1984 című műve.

A The Guardian szerint ez már második alkalom, hogy Stephen Locher bíró, Joe Biden kinevezettje megakadályozta a tilalmat. A törvényt, a 496-os szenátusi aktát először Iowa republikánus vezetésű törvényhozása és Kim Reynolds kormányzó hagyta jóvá 2023-ban,

Locher azonban 2023 decemberében tiltó határozatot hozott, miután a szerzők és a kiadók beperelték az államot.

Az előzetes végzést a fellebbviteli bíróság tavaly augusztusban hatályon kívül helyezte, a döntés pedig arra késztette a kiadókat és a szerzőket, hogy egy második panaszt nyújtsanak be, azzal érvelve, hogy a tilalom sérti a szólásszabadságot, és „messze túlmutat a kiskorúak számára obszcén könyvek tiltásán, mivel minden korosztály számára tiltja a szexuális aktus rövid leírását is tartalmazó könyveket, a művek egészének értékelése nélkül”.

Még nem dőlt el az ügy

Locher bíró azzal indokolta döntését, hogy a tilalom az iskolai könyvtárakból olyan könyvek kényszerű eltávolítását eredményezte, amelyek nem pornográfok vagy obszcének, a törvény alkotmányellenes alkalmazása pedig messze felülírná az alkotmányos jogokat.

A törvény sorsa még nem dőlt el, mivel az iowai tisztviselők fellebbezhetnek a bíró mostani döntése ellen.

Locher határozatára reagálva az iowai főügyész, a republikánus Brenna Bird azt mondta, hogy a szülőknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy milyen anyagokhoz férnek hozzá gyermekeik, amikor nincsenek a közelben.

Ez a józan ész alapján meghozott törvény biztosítja, hogy a gyermekek az iskolákban és a könyvtárakban az életkoruknak megfelelő könyvekhez juthassanak hozzá

– fogalmazott Bird, hozzátéve, hogy továbbra is harcolni fog az iskolásokat és a szülői jogokat védő törvény fenntartásáért.

Az iowai törvény egyike azoknak a könyvtilalmi intézkedéseknek, amelyeket az elmúlt években az Egyesült Államokban hoztak. Hasonló szabályozás miatt Floridában és Idahóban is indultak perek. Locher bíró szerint a szabályozás által alkotmányellenesen tiltott könyvek közé tartozik Aldous Huxley Szép új világ és Kurt Vonnegut Az ötös számú vágóhíd című könyve, de a Csillagainkban a hiba című bestseller is.

Rekordszinten a könyvtilalom

A PEN America irodalmi szervezet közleménye szerint az Egyesült Államokban 2022 júliusától 2023 júniusáig az összes könyvtilalom több mint 40 százalékát Floridában vezették be, ez a mutató magasabb, mint bármely másik államban. Florida után Texas és Missouri érdemelte ki a „dobogós helyet”.

A beTILTOTT KÖNYVEK 30 SZÁZALÉKA AFROAMERIKAI, további 30 SZÁZALÉKA PEDIG LMBTQ-KARAKTEREKET VAGY TÉMÁKAT TARTALMAZ.

Az Amerikai Könyvtár Szövetség is megszólalt az ügyben, arról írtak, hogy „a könyvtilalom és a cancel culture rekordokat dönt”. És mindez már nemcsak a nyilvános, hanem az iskolai könyvtárakban is jelen van. „A legátfogóbb kihívások gyakran a konzervatív szervezetektől erednek, mint például a Moms for Liberty, amely országszerte tiltakozó akciókat szervezett” – írta az Amerikai Könyvtár Szövetség.

A The Washington Post cikkéből kiderül: az LMBTQ-könyvek eltávolítására irányuló kísérletek célja elvben az, hogy a gyermekeket megóvják a szexuális tartalmaktól. Az LMBTQ-szövegek kihúzásának második leggyakoribb oka az volt, hogy megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű emberek életéről olvassanak.

Nyáry Krisztián a jelenségről korábban azt mondta az Indexnek, hogy a folyamat már évek óta tart a világban. Szerinte az Egyesült Államokban valóságos könyvtárháború dúl – attól függően, hogy republikánus vagy demokrata vezetés van-e hatalmon –, és az állami könyvtárak polcairól könyveket vesznek le, vagy azért, mert a homoszexualitás megjelenik bennük, vagy mert nem elég érzékenyek, például a metoo szempontjából.