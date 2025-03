Ember Márk: Hajlamosak vagyunk a különbözőségeink alapján meghatározni magunkat

A Highlights of Hungary 2025-ös évada hivatalosan is elstartolt, így hamarosan ismét bebizonyosodhat, hogy Magyarország tényleg tele van inspiráló történetekkel és kiemelkedő kezdeményezésekkel. A csütörtök esti Highlights of Hungary Alumni Partin bemutatott új nagykövetek – Szabadfi Szabolcs, Ember Márk, Borbás Marcsi, Kapás Bogi és dr. Kőnig Róbert – feladata, hogy megtalálják és reflektorfénybe állítsák azokat az egyéni és közösségi teljesítményeket, amelyekre büszkék lehetünk. Az eseményen az Indexnek Ember Márk mesélt az értékteremtés fontosságáról, a mentorálásról és arról, hogyan lehet valódi hatást gyakorolni a társadalomra.

A Highlights of Hungary évről évre azt a célt tűzi ki zászlajára, hogy bizonyítsa, Magyarország valóban tele van inspiráló kezdeményezésekkel és kiemelkedő teljesítményekkel. Az idén az Andrássy úton található, HAB Hungarian Art and Business művészeti központban tartott Alumni Partin nyitották meg, majd mutatták be a 2025-ös évad menetrendjét és nagyköveteit, akik eldöntik azt, hogy kik lesznek az idei jelöltek az ajánlott személyek, történetek, művészek és vállalkozók közül.

A Highlights of Hungary célja tehát töretlenül az, hogy megtalálják azokat az egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek társadalmilag hasznosak, és értékes példaként szolgálhatnak Magyarországon.

Nagy nevek a nagykövetek

Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője nyitóbeszédében kiemelte, hogy bár az évad hivatalosan még csak most kezdődik, a pozitív példák eddig is folyamatosan felbukkantak már a mindennapokban, így idén is minden bizonnyal rendkívül inspiráló jelölteket sikerül majd felvonultatniuk. Véleménye szerint a Highlights of Hungary célja, hogy ezeket a mindenkit körülvevő „csodákat” tudatosan észrevegyék, és hitelesen, érthetően közvetítsék.

Hozzátette, hogy az elmúlt évben közel 700 jelölt közül választották ki a nagykövetek a végső jelölteket, így idén is hatalmas érdeklődésre lehet számítani. A tavalyi újításként bevezetett rendszer szerint minden nagykövet öt jelöltet állíthatott, akiket a többi nagykövetnek is el kellett fogadnia. Tavaly a közönség 110 ezer szavazattal döntötte el, kik kerülnek a legjobbak közé. Az elmúlt évben ráadásul egy kötetet is kiadtak Inspiráló magyarok – 24 lebilincselő sikertörténet címmel, amelyben a Highlights of Hungary visszatekint az elmúlt több mint egy évtizedre.

A rendezvény egyik fénypontja az új nagykövetek bejelentése volt. 2025-ben

Szabadfi Szabolcs pék,

a színész Ember Márk,

a műsorvezető Borbás Marcsi,

az olimpikon úszó Kapás Boglárka

és dr. Kőnig Róbert gyermeksebész látja el ezt a megtisztelő feladatot.

A bejelentést egy játékos beszélgetés vezette fel, ahol a két frissen kinevezett nagykövet, Szabadfi Szabolcs és Ember Márk válaszolt könnyed, ám beszédes kérdésekre, például arra, hogy Székelyföldön vagy a Balatonon töltenének el inkább egy hosszú hétvégét, vagy hogy Petőfit vagy Weörest, Dést vagy Pressert kedvelik jobban…

Szabadfi Szabolcs kiemelte, hogy tavaly még maga is a jelöltek között volt, és T. Danny ajánlására került be a versenybe. Visszaemlékezett arra az érzésre, amikor megtudta, hogy ő nyerte meg a díjat. „Mindig elgondolkozom azon, hogyan lehet eljutni a kőszegi lakótelepről az Andrássy útra” – mondta mosolyogva. Hangsúlyozta, hogy számára hatalmas megtiszteltetés volt a tavalyi díj, és még most is szoknia kell azt az érzést, hogy ennyien támogatják és elismerik a munkáját.

Nem a különbségeket, hanem a közös pontokat kell keresni

Az idei év egyik nagykövete, Ember Márk a helyszínen az Indexnek adott rövid interjújában megosztotta a gondolatait arról, hogy mit jelent számára nagykövetnek lenni. Az interjú során kifejtette, hogy már évek óta figyelemmel követi a Highlights of Hungaryt, és mindig is nagyra értékelte ezt a kezdeményezést. „Ez egy olyan rangos és értékteremtő dolog, aminek megtiszteltetés a részese lenni. Nem volt kérdés az, hogy elvállalom” – mondta.

Amikor arról kérdeztük, milyen értékeket tart a legfontosabbnak a jelöltek kiválasztásánál, kiemelte:

A világ egy olyan időszakát éli, amikor hajlamosak vagyunk a különbözőségeink alapján meghatározni magunkat. Én viszont inkább azokat a pontokat keresem, amelyek összekötnek minket. A Highlights of Hungary pontosan erről szól: közös büszkeségeinkről, olyan dolgokról, amelyek egyesítenek bennünket. Két szempontból nézem ezt: egyrészt azokat keresem, akik a magyarságot erősítik a világban, másrészt azokat, akik a világ értékeit hozzák be hazánkba.

„Természetesen nagyon várom azoknak az embereknek is az ajánlásait, akik kapcsolatban vannak velem, vagy akik követnek, mert természetesen én sem látok mindent, nem látok ezerfelé, és biztos vagyok benne, hogy az embereknek van véleménye.”

A színész szerint a nagyköveteknek azonban nemcsak az a feladatuk, hogy jelöljenek, hanem hogy a megméretés közben és utána is mentorálják a kiválasztottakat. „Az én dolgom az, hogy bevezessem a jelöltjeimet ebbe a közegbe, hogy segítsek nekik eligazodni.”

Na de ki az, aki az új nagykövetet segíti abban, hogy a lehető legjobban el tudja látni a feladatát? „Ez most az első találkozásunk a nagykövettársaimmal és a volt nagykövetekkel, szóval én is legalább annyira izgulok, mint a jelöltek majd. Igyekszem az előző évek tapasztalataira támaszkodni, és például Törőcsik Franciska, aki korábban nagykövet volt, nagyon sokat segített nekem azzal, hogy megosztotta a gondolatait.”

Amikor arról kérdeztük, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy győztesnek, filozofikus választ adott:

A művészetben kétféle gondolkodás létezik: az egyik a pillanatnak szól, gyorsan megélhető, azonnali hatású dolgokról. A másik lassan épül, de maradandó értéket teremt. A kérdés az, hogy valaki a gyors sikerre törekszik, vagy hosszú távon szeretne nyomot hagyni. Valaki az életében szeretne sikeres lenni, vagy szeretné, ha a halála után is megkerülhetetlen legyen a neve. Ez egy izgalmas dilemma.

Ahogyan az is, hogy a színészként és műsorvezetőként is dolgozó Ember Márk hogyan tudja megtalálni az egyensúlyt, na meg persze önmagát az elképesztően sűrű napirendjében. „Most még bírom, de érzem, hogy egyre inkább vendég vagyok a saját életemben. Ez nem biztos, hogy egészséges, nagyon oda kell figyelnem rá. De szerencsére olyan dolgokat csinálok, amiket szeretek, és olyan emberekkel, akik inspirálnak. Ha megtalálod a megfelelő társakat, akkor ez az egész nem munka, hanem élmény lesz” – emelte ki.

A következő hónapokban felpörögnek az események

Csehi Marianna az esemény formai részének végén hangsúlyozta, hogy a 12. évad hivatalosan is elkezdődött, az ajánlásokat pedig április végéig lehet benyújtani, majd a nagykövetek kiválasztják közülük a számukra legkedvesebb 25-öt. Nyáron portréfilmek készülnek a jelöltekről, szeptemberben kiderülnek a végleges nevek,

október 30-án pedig megrendezik az évad díjátadó gáláját.

Médiapartnerként az Index is támogatja a kezdeményezést.

(Borítókép: Ember Márk a Highlights of Hungary eseményén 2025. március 27-én. Fotó: Molnár Mihály / Highlights of Hungary)