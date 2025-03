Verebes István súlyos döntést hozott, ami nagy anyagi áldozattal is jár

A Jászai Mari-díjas színész-rendező, Verebes István kerüli a nyilvánosságot. Évek óta a zalai Bazitán él harmadik feleségével, Ágnessel. Most Kadarkai Endre Hallgatlak – Jótanácsok az élethez című podcastjában mesélt az életéről.

Színészként, rendezőként és dalszövegíróként is sokat köszönhetünk Verebes Istvánnak, fogalmaz a Story. Ő írta például a fülbemászó Sohase mondd című dal szövegét, amit Hernádi Judit adott elő. A 76 éves művész azonban most súlyos döntést hozott.

Befejezte a pályáját

„Én most befejeztem a színházi pályámat, azt, ami nekem a legfontosabb volt. Először azt hittem, ez engem traumatizálni fog, hogy én ettől szomorúbb leszek, és hiányérzetem lesz, de kiderült – talán nem beszélem be magamnak –, hogy felszabadultam. Mindattól a bajtól, amit láttam az elmúlt negyven évben, megszabadultam – vallotta be Kadarkai Endre Hallgatlak – Jótanácsok az élethez című podcastjában.

Persze ez anyagilag áldozattal jár. Kevesebből kell szerényebben élni. Ez csak azért kellemetlen, mert a feleségem nyilvánvalóan még menne Buenos Airesbe meg Thaiföldre

– fogalmazott.

Verebes István ettől függetlenül jó döntésnek tartja, hogy visszavonulót fújt, bár az esti rutinját kétségtelenül felborította az elhatározása. Sokszor ugyanis lefekvés előtt gondolta át az adott feladatait, akkor ötletelt, vagy ahogy ő fogalmazott „filózott”, most viszont olvasással tölti ki az alvás előtti perceket.