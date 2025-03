Feltámadt a virtuális térben a 120 éves Rejtő Jenő

Varsányi Ferenc az egyik legsokoldalúbb magyar filmes, készített már élő szereplős, dokumentum- és megannyi animációs filmet. Több mint három évtizede oktat egyetemeken, de dolgozott Csupó Gábor világhírű stúdiójában is, supervising directorként vezette az Emmy-díjas Fecsegő tipegők sorozat gyártását, eredeti címén azt a Rugrats sorozatot, amelynek a hollywoodi Walk of Fame sétányon csillagja is van. A Balázs Béla-díjas művész sikeres volt Hollywoodban, a Távol-Keleten és még ausztrál tulajdonú filmes cég vezetőjeként is. A kiváló szakemberrel Rejtő Jenő születésének százhuszadik évfordulóján beszélgettünk.

Varsányi impozáns csapatot rakott össze a Piszkos Fred-projekt mögé, az elkészült teaserfilmre pedig több mint egymillióan kattintottak, ami műfaji rekord is: több nemzedék vágya teljesülne, ha végre elkészülhetne a Piszkos Fred animációs film.

Ma ünnepeljük Rejtő Jenő születésének 120. évfordulóját. Miért fontos ön szerint ez az évforduló a magyar kultúrában?

Rejtő Jenő a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb figurája, akit sokáig csak ponyvaíróként emlegettek, de mára klasszikussá vált. Ő volt az, aki sajátos humorával, abszurd világával és karaktereivel generációkat ragadott meg, titkos, pad alatti olvasmányként vált a magyar irodalom egyik legkedvesebb könyvévé. A 120. évforduló kiváló alkalom arra, hogy újra ráirányítsuk Rejtő Jenőre a figyelmet, és bemutassuk, hogy ma is ugyanolyan friss, szellemes és aktuális, mint születésekor.

Ön már gyermekként találkozott Rejtő munkáival. Hogyan emlékszik vissza erre?

Nyolcéves voltam, amikor bárányhimlő miatt karanténba kerültem, és ekkor olvastam el először a Piszkos Fred, a kapitányt. Teljesen elvarázsolt ez a világ – a nyelvezet, a gegek, az a fajta abszurd humor, amit máshol nem tapasztaltam. Azóta is rajongok Rejtő műveiért. Ez a rajongás vezetett oda, hogy 2009-ben dokumentumfilmet készítettem róla, most pedig az animációs filmben teljesedik ki ez a több évtizedes álom.

Készül az első animációs film Rejtő legismertebb regényéből. Miért éppen animációs formában álmodták meg Piszkos Fred történetét?

A rejtői világ túlmutat a realitáson – a gegek, a karakterek, az abszurditás szinte kiáltanak az animációért. Ez a műfaj képes megteremteni azt a kortalan, sajátos világot, amit Rejtő megálmodott. Számomra ez nem csupán filmes projekt, hanem tisztelgés az író előtt és lehetőség arra, hogy a mai fiatalokhoz is eljussanak ezek a történetek. Vitathatatlan kötelességünk generációk álmát megvalósítva filmet készíteni ebből a kultikus regényből. Nem várhatjuk Hollywoodtól vagy Európa más filmeseitől, hogy a mi történeteinket a mi szemszögünkből meséljék el.

A filmhez már teaser is készült. Hol tart most a filmprojekt?

2024 novemberében jelent meg az első teaser, amely óriási érdeklődést váltott ki – két nap alatt több mint egymillióan kattintottak rá. A karaktereknek olyan neves magyar színészek adják a hangjukat, mint Reviczky Gábor, Kerekes Vica, Fehér Tibor, Csőre Gábor vagy Für Anikó. 2020 óta fejlesztjük a filmet a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a gyártási pályázatot beadtuk, most a filmintézet pozitív döntésében bízunk.

Az évfordulón most exkluzívan az Indexen egy werkfilm is napvilágot lát.

A 120. évforduló alkalmából szerettünk volna egy kis bepillantást nyújtani a háttérmunkába, ezért készült el a werkfilm Taraczky Mila szerkesztésében, amely megmutatja, hogyan dolgozunk, hogyan kelnek életre a figurák, hogyan zajlanak az előhangfelvételek a sztárszínészekkel.

Kik vesznek részt az alkotói folyamatban?

Nagy megtiszteltetés, hogy producertársként és kreatívként velem dolgozik Kollarik Tamás, Bánffy Miklós- és Balázs Béla-díjas producer és Takó Sándor is, aki több Magyar Mozgókép-díjjal is büszkélkedhet. Kiemelném A kenyérkereső című Oscar-jelölt animációs filmet jegyző Doron Anitát is. Olyan filmes szakemberekkel dolgozunk továbbá, mint Herkó Attila, Miklósy Zoltán, Madáchi Imre, Rozslay Miklós. Ez a csapat nem csupán profikból, hanem szívvel-lélekkel elkötelezett alkotókból áll, akik hisznek abban, hogy Rejtő történeteinek megfilmesítése nemzeti kötelesség.

A film látványtervezője Cserkuti Dávid, a film egyedi figuráit pedig Garisa Zsolt grafikusművész tervezi, aki az elmúlt években Korcsmáros Pál több klasszikus Rejtő-képregényét is felújította. A filmmel nem titkolt célunk Korcsmáros Pál munkássága előtt is tisztelegni, hiszen az ő legendás képregényei alapvetően formálták a vizuális Rejtő-élményt. Jelenleg is együttműködésen dolgozunk Korcsmáros Pál örököseivel, hogy ez a tisztelgés a lehető legautentikusabb formát ölthesse.

Fotó: Kurucz Árpád Varsányi Ferenc filmrendező

Ön korábban a Suli Buli című filmmel is nagy sikert aratott. Hatott ez a mostani projektjére?

A Suli Buli az egyik első pixillációs film volt Magyarországon, a nyolcvanas évek elején több mint félmillióan látták, és évekig műsoron tartották a mozik. Ez a siker sokat adott nekem – megerősített abban, hogy a magyar közönség nyitott a különleges filmnyelvre. A Piszkos Fred filmnél ugyanúgy hiszek abban, hogy a közönség értékelni fogja a kreatív megközelítést.

Korábban Hollywoodban is dolgozott, többek között a világhírű Fecsegő tipegők (Rugrats) sorozaton. Milyen tapasztalatokat hozott haza, és hogyan hatott ez a mostani projektjére?

Tíz évig dolgoztam két amerikai stúdiónak, ebből 5 évig Hollywoodban és a Közel-Keleten Csupó Gábor stúdiójában, ahol az Emmy-díjas Fecsegő tipegők supervising directora voltam. Rengeteget tanultam arról, hogyan lehet professzionálisan, nemzetközi színvonalon alkotni, csapatban dolgozni, időre teljesíteni, miközben több száz emberrel együtt dolgozva is megmarad a kreatív szabadság. Ezt a szemléletet szeretném most itthon is képviselni. Célom, hogy a Piszkos Fred film is megállja a helyét a nemzetközi mezőnyben, miközben megőrzi magyar identitását.

Mit szeretnének elérni ezzel a filmmel?

A célunk az, hogy Rejtő életműve újra reflektorfénybe kerüljön – itthon és nemzetközi szinten is. Az animáció lehetővé teszi, hogy a rejtői humor és karakterek bárhol a világon érthetőek legyenek. Az elmúlt hónapokban a magyar produkciók kiemelt nézettséget értek el a moziban és a televízióban egyaránt, a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled című filmek évtizedes, megdönthetetlennek tartott nézettségi rekordokat döntöttek meg. Talán nem veszik sértésnek az említett filmek alkotói, de a Piszkos Freddel megcéloznánk új csúcsokat döntögetni a mozikban.

Ha Rejtő ma élne, mit szólna ehhez a filmhez?

Biztos vagyok benne, hogy jól szórakozna rajta – és talán írna is róla egy újabb abszurd történetet. Egy dologban biztos vagyok: Rejtő örökre kortársunk marad.