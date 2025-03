A zenész is dolgozik, vagy amit élvezünk, az nem számít munkának?

A Red Bull új kezdeményezésében ismét a zene felé fordul azzal a céllal, hogy fiatal, feltörekvő neveket mutasson be az országnak. A 60 Seconds kihívásban havonta egy előadó jelenik meg, akinek valamilyen speciális, kimondottan rászabott feladat mentén kell egy egyperces performanszot létrehoznia. A Red Bull 60 Seconds márciusi kihívottja Mehringer Marci.

Az előadót még 2021-ben ismerhette meg a hazai közönség, amikor az X Faktor 10. évadának élő showjába került, ahol a negyedik helyig jutott. Az énekes azóta hosszú utat tett meg, Mehringer nevű formációjával pedig idén készülnek kiadni második nagylemezüket. Elmondása szerint a Mehringer nem csupán egy szóló projekt, hiszen a mögötte álló zenekarral egy csapatot alkot, gyerekkoruk óta barátok.

Végső soron ez nem egy one man show. Én nem hiszek abban, hogy self-made, egyedül vagy, minden rólad szól, de ezt a projektet Mehringernek hívják. A Mehringer alapvetően sokunkból áll össze, de amellett az én nevem is. Ezek a dalok elsősorban az én dalaim, viszont mindenki kiveszi belőle a maga részét, meg sokban hozzá is járul, de olyan dolgot, amivel én nem lennék önazonos, azt mostanra már nem csinálunk

– fogalmaz az énekes. Hozzáteszi:

„Itt az a legfontosabb – ami főleg a dalszövegben jelenik meg, mivel azt kizárólag én írom –, hogy az én számból hogyan szól, és nagyon fontos, hogy a dal az én személyemhez hogya illik, mert mindenki azt látja. Persze ott vagyunk a srácokkal együtt, és nagyon sok mindent közösen csinálunk. Gyerekkori haverok is vagyunk, de nyilván ők is meg én is tudjuk, hogy ennek elsősorban az én számból kell jól szólnia, viszont nagyon proaktívak, ebből nincs vita.”

Nincs megbánás

Az énekes elmesélte nekünk az arúltuK adásában, hogy bár még elég fiatal, sok mindenen túl van már. Mintegy negyven daluk jelent meg eddig, 2023-ban kiadtak egy nagylemezt, tavaly egy középlemezt, idén pedig megint egy nagylemez a terv, miközben olyan projektekben vesz részt, mint a Red Bull 60 Seconds, vagy olyan nevekkel kooperál, mint Lil Frakk.

Elmondása szerint nincs benne megbánás, hiszen minden elkövetett hibából lehet tanulni. Nála ez egy tudatos kérdés, így a tehetségkutatózástól a kezdeti zeneszerzési és előadási nehézségekig minden hozott valami hasznot, ami a későbbi fejlődéshez vezetett. Az énekes azért kitért rá, hogy irigység sokáig volt benne, látva, hogy mások hol tartanak, mit értek el körülötte.

Időbe telt, mire nem mérte magát másokhoz és elfogadta, hogy „saját jogon” alkothat, mozoghat a zenében.

Mehringer Marci elmondta, hogy az X Faktor és az Öröm a zene is hozzátett ahhoz, aki most lehet – vagy kapcsolatokban, vagy szakmai visszacsatolásokban. Tapasztalatai szerint zenekarként is rengeteget fejlődtek az elmúlt években. Míg 2023-as, 111 című lemezük elég kaotikus volt, most már törekednek arra, hogy friss albumuk mögött stabil koncepció álljon. Jelenlegi céljuk, hogy ezzel párhuzamosan úgy erősítsék jelenlétüket a hazai popzenében, hogy az egy Budapest Park-koncertig eszkalálódjon a következő időszakban.

A beszélgetésben többek közt kitértünk még arra is, hogy

lehet-e a zenét munkának nevezni,

mi történik egy énekessel az X Faktorból, miután vége a műsornak,

miként lehet bizonyítani fiatal előadóként manapság,

miért nehéz terep magyarul a „dirty talk”, és miért lesz könnyen kínos,

ki az a rejtélyes sosehol, aki 2024 óta aktív közreműködő a Mehringer dalokban.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Red Bull közreműködésével jött létre.

