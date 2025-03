Hetvenöt év után ismét legális, de még mindig kérdéseket vet fel

Az Index új cikksorozatot indított, amelyben a Hungarikumokat mutatja be – kicsit másképp. A sorozat második részében Csorvásra utaztunk, ahol huszonhárom magyar agár (és gazdáik) életébe pillanthattunk be. A tenyésztőknek hála mint főnix a hamvaiból, úgy éledt újra a vadászatra született magyar agár, amelynek „használata” a második világháború után, a mezőgazdaság belterjessé válásával szinte teljesen visszaszorult. A fajta szerelmeseinek legnagyobb örömére azonban az agarászat 2022 óta ismét legális. Kolozsi-Kecskés Zsófiával, a Fényűző Magyar Agár Kennel tulajdonosával − aki maga is vadászik kedvenceivel − beszélgettünk a legkevésbé ismert magyar kutyafajtáról, valamint az agarászat szép és kevésbé szép oldaláról.