Megvakulhat a legendás frontember, őszintén beszélt egyre romló egészségéről

A The Who zenekar legendás frontembere, Roger Daltrey londoni koncertjén mesélt a közönségnek arról, hogy hallása már egy ideje sérült, és most az orvosok szerint van rá esély, hogy megvakul. A zenész a körülményekhez mérten nyugodtan kezelte a helyzetet, amiről őszintén beszélt rajongóinak, hozzátéve, hatalmas szerencse, hogy a hangja még megvan, így ha más nem is marad, énekelni továbbra is tud majd.

A The Who az 1960-as, 1970-es évek, összességében nézve pedig talán a teljes rocktörténelem egyik legmeghatározóbb zenekara. Munkásságuk alapjaiban határozott meg számos másik alkotót: mind zeneileg, mind színpadi előadóként nagyban hozzájárultak a könnyűzene fejlődéséhez, mai arculatához.

Mégis, mint az egyik legrégebb óta tevékenykedő banda, a kor nem kíméli a híres zenészeket sem, amiről Roger Daltrey nemrég a közönségnek is mesélt Londonban, a híres Royal Albert Hall színpadán. Ahogy arról a Daily Star is beszámolt, a zenekar épp a rákos betegségben szenvedő fiataloknak tartott jótékonysági koncertet – a The Who évek óta támogatja a Teenage Cancer Trust alapítványt –, a közönség azonban nem számított arra, hogy maga Daltrey is megosztja velük saját nehézségeit.

Ezzel a munkával az a baj, hogy idővel megsüketülsz. Most pedig megtudtam, hogy meg fogok vakulni (...) Hála égnek, a hangom még megvan. Ha azt is elveszítem, teljesen átmegyek Tommyba

– mondta az énekes, utalva a Tommy című, negyedik albumuk (ami egyben egy rockopera is) főszereplőjére, aki se nem lát, se nem hall, de még beszélni sem tud.

Daltrey azonban korábban hangjával is küzdött, hiszen 2010 környékén hangszalag-diszpláziát diagnosztizáltak nála, amit akkor műtétileg el is távolítottak, megelőzve ezzel a rák lehetséges kialakulását. Pár évvel korábban világ körüli turnéjukon szintén akadtak koncertek, amiket le kellett mondjanak, de olyan is előfordult, hogy a koncertkezdés után kellett félbeszakítani a show-t, mivel az énekes nem bírta folytatni.

Mára szerencsére hangilag rendbe jött, de hallása már a 2010-es évek végén elég rossz állapotban volt. Még 2018-ban nyilatkozott róla, hogy jelentős hallásvesztést szenvedett el az évek során, és arra buzdította a többi zenészt és a közönséget, hogy használjanak professzionális, zajszűrő füldugókat, amik mellett a zene tökéletesen hallatszik, de nem szenved károsodást a hallás.

„Mind öregek vagyunk”

A The Who az 1960-as évek óta aktívan turnézik, és ad ki lemezeket. Olyan, máig ismert és rajongott gigaslágerek köthetők a nevükhöz, mint a Baba O’Riley, a Won’t Get Fooled Again vagy a Behind Blue Eyes. Ennek ellenére 2023-ban a banda gitárosa, Pete Townshend arról nyilatkozott, hogy egyre romló egészségi állapotuk miatt már korábban is felmerült a nyugdíjba vonulás kérdése:

Nehéz dönteni arról, hogy továbbmenjünk-e, mit csináljunk a jövőben, hiszen fogalmunk sincs arról, hogy milyen lesz majd az egészségünk, és mennyire leszünk fittek. Mind öregek vagyunk. Ennek magában is van egy árnyoldala, hiszen azon túl, hogy mit tudunk és nem tudunk véghez vinni a színpadon, amikor a turnénak vége, visszatérünk a hétköznapi életbe – legyen az bármi is, amivel az ember kitölti az idejét, amikor épp nincs úton –, ez pedig egyre nehezebb és egyre vontatottabb

– fogalmazott Townshend. Hozzátette:

Az élet lelassul, hiszen egyre nehezebbé válik felkelni és lejönni a lépcsőn, de épp ezért fel is gyorsul minden.

Roger Daltrey több mint harminc éve támogatja a Teenage Cancer Trust munkásságát, épp ezért továbbra sem tervez felhagyni a jótékonysági feladatával, de nemrég arról nyilatkozott, hogy most már egyre inkább csak a háttérben tevékenykedik. A 81 éves rockzenész érzi és látja, hogy már nem képes akkora munkát belefektetni, amilyet szeretne, de arra sem képes, hogy kiszálljon, és hátat fordítson a projektnek.

(Borítókép: Roger Daltrey 2024. október 19-én Clevelandben, Ohio államban. Fotó: Theo Wargo / Getty Images / The Rock and Roll Hall of Fame / Getty Images)