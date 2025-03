Meghalt Bruce Glover, a Bond-filmek emlékezetes bérgyilkosa

Az ikonikus karakterszínész, Bruce Glover, aki elsősorban a James Bond: Gyémántok az örökkévalóságnak című filmben megformált Mr. Wint bérgyilkos szerepéről ismert, 92 éves korában hunyt el március 12-én. A színész – akinek pályafutása alatt több mint 100 film- és televíziós szerep fűződik a nevéhez – fia, a szintén színészként tevékenykedő Crispin Glover jelentette be halálhírét közösségi oldalán.

Glover egyéb filmszerepei között volt Duffy a Kínai negyedben, valamint szerepelt a Walking Tall és a Hard Times című alkotásokban is – emlékeztet a Variety.

A Chicagóban született Bruce Glover a színházban kezdte pályafutását, majd televíziós sorozatokban tűnt fel, többek között a My Favorite Martian, The Rat Patrol, The Mod Squad, Gunsmoke, Adam 12, Mission: Impossible, Police Story, Barney Miller és CHiPs című produkciókban. Captain Voda szovjet katonatisztet alakította A hatmillió dolláros férfi című sorozatban.

Fotó: Paul Butterfield / Getty Images Hungary Bruce Glover 2019. március 5-én Los Angelesben, Kaliforniában

Az 1971-es Gyémántok az örökkévalóságnak című filmben Glover Mr. Wint bérgyilkost játszotta Putter Smith zenész Mr. Kiddje mellett.

Egy 2019-es bloginterjúban beszélt a Gyémántok az örökkévalóságnak rendezőjével, Guy Hamiltonnal való együttműködésről.

Bármivel is állsz elő, ha jó rendeződ van, meg tudod vele beszélni, mit szeretnél csinálni. Guy Hamilton például teljesen nyitott volt minden ötletemre, és a film humorának sikerében nagy szerepem volt. Azok mind az én ötleteim voltak. Az a film végi jelenet, ahol Sean Connery azt a durva dolgot csinálja, amikor feltolja azt a bizonyos testrészemet, megadva a karakternek élete utolsó nagy szexuális pillanatát, ez váltja ki a legnagyobb nevetést a filmben. Emlékszem, néhány bókot is kaptam ezért a Szenttől, Sir Roger Moore-tól, aki szerint ez volt a legviccesebb Bond-pillanat, amit nagyra értékelek.

Miután Grady Coker rendőrhelyettest alakított a Walking Tallban, szerepelt a Walking Tall Part 2 és Walking Tall: Final Chapter folytatásokban is. Továbbra is feltűnt televíziós sorozatokban, köztük a Hart to Hart és a Gyilkos sorok című produkciókban.

Karrierje későbbi szakaszában Glover szerepelt a Night of the Scarecrow és a Die Hard Dracula című filmekben, valamint Feldmant, a tolószékes férfit játszotta a Ghost Worldben.

Glover hosszú éveken át színészetet is tanított Los Angelesben. Crispin Glover mellett egy másik fia is van, Michael Leigh Glover.