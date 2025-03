Márkó és Barna Síkideg – Habonying in the kád

Zebrák és eltűnt közpénzek, miért kéne betiltani a görgkorit és hogyan kell tökéletes kád vizet engedni? Ezekről is szó volt az eheti Márkó és Barna Síkideg adásában. A fiúk legközelebb élőben április 23-án lépnek majd fel az Akváriumban , vendégük pedig Puzsér Róbert lesz. Jegyek itt vásárolhatók.

A Szemle rovatban volt olyan, aki vegán sajtot cserélne esküvői kék szalagra, volt, aki arról panszkodott, hogy párja a körmösnél akart szendvicset csinálni, de volt olyan is, aki a “60 év felett is van élet” csoportban szerette volna, hogy valaki izgassa fel. Márkó azt mondta, ő bármikor szívesen felizgatja az illetőt, például olyasmivel, hogy hol tart az infláció, vagy hogy állítólag zebrák vannak Orbán Viktor hatvanpusztai birtokán.

Zebra nyilatkozat

A fiúk fel is izgatták magukat azon, hogy a miniszterelnök zebra nevelőtársára talált Orbán Győzőben. Barna szerint felháborító, hogy a eszerint két férfi együtt nevelne fel egy állatot, hiszen ebben az országban ilyen nincs. Márkó mindenesetre nem bízna rá egy zebrát Győzikére, hiszen lehet, hogy a végén még kanapé lenne belőle a híresség lakásában. De a fiúk idegeskedtek az eltűnt közel 500 milliárd forinton is, ami Matolcsy és családja keze között tűnt el az MNB környékéről. Barna szerint lehet, hogy Matolcsy túlságosan jól tanulta el a főnöktől a módszereket, csak közben félreértette és véletlenül a saját kezére játszotta el a pénzt? Márkó megpróbálta elképzelni mekkora lehet ez az összeg. Azt mondta, ötvenezer forintot el tud képzelni, hiszen ennyibe kerül egy heti beváráslás. 500.000 forintot is, mert az lehet kb. egy bruttó magyar átlagfizetés. 50 milliót már nehezebb, hiszen azért már egy garzonlakást sem kap Budapesten, de 500 milliárdot már nem tud elképzelni.

Márkó ezen a héten arról beszélt, hogy örömmel látta, hogy szigorítanak a KRESZ- en, de egy két fontos dolgot nem talált a módosítások között. Például a görgkori betiltását, amitől teljesen kikészül. Barna szerint Márkó csak irigy, mert túl menők a görkorisok. Barna inkább attól a közlekedési eszköztől van ki, ami csak egy darab nagy kerék. Az ilyet használó embereknél mindig van egy hátizsák méretű hangszóró, amiből valami rémes zenét üvöltetnek.

Gendersemleges borotva

Barna attól ideges, amikor tejlesen ugyanolyan termékek külön vannak brandingelve férfiaknak, vagy nőknek. Vegyünk például egy borotvát, ami nőknek úgy van marketingelve, hogy “Silk touch – a selymesebb hétköznapokért”, míg ugyanaz a termék férfiaknak “Iron Razor – vas és acél a hétköznap hőseinek”. Ugyanez az igaz a tusfürdőkre is. Míg nőknek például “Glamour Bloom – bársonyos érintés a mandula és a vanília finomságával”, ugyanez férfiaknak, “Beast Mode – felébreszti bennedrejlő vadállatot”.

Márkót azok az emberek készítik ki, akik minden jóra azt mondják, hogy szerencse. Szerinte a siker nem szerencse kérdése, hanem munka és befektetett energia.

Barna szerint viszont valóban van olyan, hogy valakinek jól alakul a sorsa, míg valakit folyamatosan balszerencse súlyt.

Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, vendégük pedig Puzsér Róbert lesz.

