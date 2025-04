Milliókat nyerhetünk a YouTube-on, amihez most elég egy jó ötlet és kitartás

Több millió forint értékű karriertámogatás, csúcskategóriás mobil eszközök, Sziget Fesztivál-fellépés és Index együttműködés – egyebek közt ezt nyerhetik azok, akik 2025-ben úgy döntenek, hogy részt vesznek a tíz év után a One Magyarország főtámogatásával visszatérő Ki Mit Tube-on. A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató azzal a céllal indult újra, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő, ezt pedig, szemben a televíziós valóságshow-kkal, abszolút self-made módon, korlátok nélkül tegye.

Az eredetileg 2014-ben indult tehetségkutató hatalmas durranás volt annak idején, amelyen rengeteg, mára közismert név mérette meg magát. Az akkori videós vetélkedésben többek közt olyan nevek tűntek fel, mint a Lóci játszik, Radics Peti vagy CHXYSW2:)64 néven Dancsó Péter. A zsűri sem volt kevésbé neves, hiszen Fluor Tomitól Puzsér Róberten át Szirmai Gergelyig közismert véleményvezérek, zenei előadók és netes tartalomgyártók vettek részt a szavazásban.

A zsűri

A verseny 2015-ben is folytatódott, amit abban az évben Bánki Beni pécsi slammer nyert meg. Az előadó azóta jelentős karriert futott be, most pedig, tíz évvel később visszatér a Ki Mit Tube-ba, de már zsűritagként T. Danny és Goodlike Marci oldalán. Az idén a One (Magyarország egyik vezető telekommunikációs cégének) támogatásával megvalósuló verseny szervezői elárulták nekünk (bár az ítészek közül egyelőre csak hármat fedtek fel), hogy idén is három kategóriába sorolják a zsűrit, és mindegyik kategóriában három-három ismert név lesz.

Az ilyen típusú versenyekben egy három-négy fős grémium szokott ülni, és ők döntenek mindenről, itt azonban egy kilencfős zsűri lesz. Így sokkal színesebb a felhozatal, ráadásul kategóriákba is helyeztük őket. A legfontosabb az volt, hogy érdekes személyiségek legyenek, mivel a Ki Mit Tube-ban nem simán zsűrizünk, hanem a zsűri kreatív módon gyártja a saját zsűrivideóit

– részletezi kérdésünkre Rubin Kristóf, a műsor producere. Hozzáteszi:

„Olyan zsűritagokat kértünk föl, akik a saját környezetükben a saját gondolataik alapján fognak produkciókat kiválasztani, és ebben el is mélyednek. Nemcsak annyit fognak róla mondani, hogy »jó volt, így tovább«, vagy hogy »nagyon jól énekelsz«, meg »tetszett, ahogy átugrottál egyik háztetőről a másikra«, hanem mélyebbre mennek. Ez korábban is így volt. A Ki Mit Tube zsűrizése összetett, analizáló feladat.”

Rubin Kristóf azt is kiemelte, hogy az ítészek megválasztásakor fontos volt, hogy olyan személyeket találjanak, akik maguktól, a saját felületükön is képesek videós tartalmakat gyártani. Emellett kritikus pont volt, hogy olyan érdekes személyek legyenek, akiknek markáns véleménye van a világról, ezt képesek átadni, de közben olyan kreatív szakemberek, tartalomgyártók, akik a lehető legkülönfélébb szubkultúrákat, emberi értékeket és gondolatokat képviselik.

A kategóriák

2025-ben is három kategóriába osztották a zsűritagokat, ehhez mérten három kategóriában nevezhetnek a versenyzők, ezzel is biztosítva, hogy ne billenjen el a mérleg a döntőben egyetlen művészeti irányba sem. Az idei kategóriák:

Minden, ami zene: zenekarok, szólóénekesek, instrumentális és komolyzene, feldolgozások, rap stb. Minden, ami videó: tematikus vloggerek (beauty, gamer, kritika stb.) webizódok, fikció, podcast vagy animáció. Minden más (a 2025-ös új kategória): ebbe tartozik többek közt a humor, a tánc, a sport, a stand up, a paródia, az ASMR, a slam poetry és minden más.

A producer kiemelte, hogy azért is találták fontosnak feltámasztani a Ki Mit Tube-ot, mert tíz év alatt felnőtt egy teljes generáció, akiknek akkor még nem volt lehetőségük nevezni, de voltaképp már a tartalomgyártásban szocializálódtak, és olyan világban élnek, ahol minden irányból érkeznek az impulzusok, a különféle videós kontentek. Elmondása szerint:

Ők még nem próbálták ki ebben magukat. Közben a tartalomgyártás és a tartalommal való kommunikálás, az online tér az elmúlt tíz évben csak erősödött, így ennek soha nem volt akkora aktualitása, mint most. Nem azt mondom, hogy a Ki Mit Tube-ot egyszer még megcsináljuk, hanem szerintem ez a teljes folyamat újraindul, és remélem, sokáig fog még tartani.

Rubin Kristófot arról is faggattuk, mennyire jelenthet hátrányt egy-egy versenyző esetében, ha tegyük fel nem rendelkezik azzal a technikai tudással és háttérrel, ami egy profi videó leforgatásához szükséges. A producer elmondása szerint itt mindenkinek csak magán múlik a sikere, hiszen nincsenek nagy megkötések, csupán a versenyszabályzatban foglaltak.

A versenyző felkérhet társakat, barátokat, akik jobb eszközökkel vagy nagyobb tudással bírnak, hogy segítsék őt a videója elkészítésében. Épp ezért a siker elsődlegesen azon múlik, hogy mennyire ütős az alapötlet, amit a jelentkező kitalál, és ezt miként képes átadni. Idén is kitétel, hogy a produkciós videó mellé egy bemutatkozó videót is fel kell tölteni, továbbá nagyon ajánlja a producer, hogy egy shortot is készítsen a produkciós videóból a jelentkező, hogy még jobban tudja terjeszteni a tartalmat.

Ugyanis nemcsak a videó elkészítése a feladat, hanem ennek utóélete is a versenyző kezében van.

Bár minden videót feltöltenek a szervezők a Ki Mit Tube felületére, a zsűri pedig ezeket analizálhatja és részletesen véleményezheti – ráadásul idén a versenyfolyamot egy napi összefoglaló műsor is kíséri a YouTube-on Minden, ami Ki Mit Tube címmel –, a sikerhez ez nem biztos, hogy elegendő. Elsősorban a versenyzőn múlik, hogy mennyire tudja kreatívan népszerűsíteni a saját tartalmát, mennyire tudja az ítészek és a közönség figyelmét magára irányítani kommentekkel, szavazatokkal, nagyobb elérési számokkal.

Mit lehet nyerni?

Rubin Kristófot arról is megkérdeztük, hogy miben tér el a Ki Mit Tube a megszokott tévés tehetségkutatóktól, hiszen éveken át az volt a gondolat, hogy aki híres akar lenni, annak a képernyőn a helye.

Nem szeretem a Ki Mit Tube-ot összehasonlítani a tévés tehetségkutatókkal, de annyi biztos, hogy a televízióban a zenés tehetségkutatók a legnézettebb műsorok a mai napig. A Ki Mit Tube-nak, bár teljesen más a filozófiája és a lebonyolítása is (hiszen online platformon zajlik), a története hasonló. Olyan emberek, akik tehetséget éreznek magukban, lehetőséget kapnak, hogy bemutatkozzanak egy versenyben

– fogalmaz a producer. Arra, hogy miben különbözik az ő műsoruk, így válaszol: „Ez egy self-made verseny. Nincs egy központi tartalom vagy adás, amiben maguk a gyártók mérik és vágják össze, kit és hogyan mutatnak meg. A zsűri sem ül ott fülessel, nincsenek stúdiókörülmények, nem egy irányított folyamatról beszélünk, ami már inkább hajaz egy realityre, mint egy tehetségkutató versenyre. Itt mindenkinél saját magán múlik, hogy meddig jut. Ezt szeretem igazán a Ki Mit Tube-ban. Nem szerkesztői akaraton múlik, hogy meddig látszol a tévében, hanem az online térben addig jutsz, és olyan dolgot csinálsz, amire csak képes vagy.”

Az akarat pedig megtérül, hiszen szép számban vannak díjak is, amit a döntőbe jutó top 9 versenyző nyer meg. Rubin Kristóf nagyon hálás, amiért a One beállt a projekt mögé, így a Dürer Kertben megrendezendő finálén – ahol a produkciókat élőben streamelik a YouTube-on – a kilenc döntős produkció csúcskategóriás okostelefont kap,

míg a top három versenyző öt-, három- és kétmillió forint összegű karriertámogatással lesz gazdagabb.

A szervezők a One Magyarországgal együtt abban hisznek, hogy a készpénznél többet jelentenek a lehetőségek, így a nyertesek a nyereményösszeg erejéig széles palettáról választhatnak a karrierjük támogatásához. Ebbe beletartozik az arculattervezés, a social media management vagy akár az, hogy a One legyen az első kreatív megrendelőjük. Mivel a választás szabadságát kiemelten fontosnak tartják, a nyertesek készpénzt is választhatnak.

Annak, hogy a versenyzők bekerülhetnek a One tehetség programjába, külön örülök, mert így a Ki Mit Tube-ban sikeres és népszerű alkotók további lehetőséget kapnak, hogy igazi online karriert építsenek fel. Ez pozitív és követendő példa, hogy egy telekommunikációs cég valóban támogatja a tehetséges fiatalokat, és a verseny végével sem engedi el a kezüket

– mondta el Rubin Kristóf.

A One Magyarország vezérigazgatója, Bányai Tamás úgy véli:

A tehetség bárhol ott lehet, és mindenhol ott is van. A digitális technológiának pedig egyre meghatározóbb szerepe van manapság abban, hogy a tehetség utat törhessen magának. A Ki Mit Tube-bal olyan platformot kínálunk, ahol a fiatalok kreativitása, története és stílusa kerül a középpontba – ott és úgy, ahogy nekik a legkényelmesebb. A Ki Mit Tube nyerteseit örömmel látjuk a One Tehetségprogramjában, ahol további támogatásra számíthatnak a vállalatunktól.

Mire számíthatunk?

A legjobb 27 közötti kilenc zenés produkcióból a Sziget Fesztivál válogat és ajánl fel fesztiválfellépést, míg a legjobb kilenc videós tartalomgyártó közül az Index választ valakit, akivel közös videós formátum fejlesztésébe kezd.

A verseny menete szerint 2025. április 25. és május 19. között lehet nevezni a kimittube2025 weboldalán, feltölteni a videókat, amik május elsejétől kezdve kerülnek fel a Ki Mit Tube felületére. Itt lehet gyűjteni a szavazatokat május 20. éjfélig, majd a legtöbb voksot szerző 27 produkció (kategóriánként kilenc) közül a zsűri kiválaszt kategóriánként három produkciót, amelyek bekerülnek a döntőbe,

ahol a sorsuk ismét a közönség kezében van, akik az élő finálé alatt tudnak szavazni a versenyprodukciókra.

Május 22–24. között a döntős versenyzők megadott téma alapján leforgatják döntős videóikat – ebben az időszakban a zsűritagok mentorként segédkeznek a versenyzők mellett. Ezeket a tartalmakat a május 25-i élő fináléban mutatják be, amit online követhet a közönség. Ez alatt elindul a végső szavazás, a nap végén pedig eldől, ki lesz a 2025-ös Ki Mit Tube győztese.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a One Magyarország Zrt. közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Bánki Beni, T. Danny és Goodlike Marci. Fotó: Generál Kristóf)