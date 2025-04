Donald Trump újabb botrányos rendeletet hozott

A The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture (A hatalom alakja: Történetek a fajról és az amerikai szobrászatról) című kiállítás azt vizsgálja, hogy a szobrászat több mint 200 éven keresztül hogyan alakította és tükrözte a faji hovatartozást az Egyesült Államokban. Az elnöki rendelet szerint a kiállítás „azt a nézetet hirdeti, hogy a faj nem biológiai tény, hanem társadalmi konstrukció és emberi találmány” − írja a The New York Times.

Azóta több tudós is feltette a kérdést, hogy a végrehajtási rendelet miért támadja a ma már széles körben elterjedt nézetet. Samuel J. Redman, a Massachusetts Amherst Egyetem történelemprofesszora szerint „a végrehajtási rendelet aggasztó, és nem áll összhangban a jelenlegi konszenzussal”. Hozzátette, hogy „olyan helyeken láthattunk áltudományos kísérleteket a fajok hierarchiájának kialakítására − élén a fehérekkel −, mint a náci Németország vagy az eugenikai mozgalom”.

Trump döntött, véget vet mindennek

Trump a beiktatási beszédében hangsúlyozta, hogy

véget vet a faji és nemi hovatartozás társadalmi bevonásába a köz- és magánélet minden területén.

A fajról mint emberi találmányról szóló idézet a jelek szerint a kiállítás egyik feliratából származik. A szövegben az is olvasható, hogy az emberek „genetikailag 99,9 százalékban egyformák”. A felirat ezután az Amerikai Biológiai Antropológusok Szövetségének (AABA) a fajról és a rasszizmusról szóló nyilatkozatát idézi.

„A faji hovatartozás ad pontos képet az emberi biológiai variációkról” − áll az AABA közleményében. „Az emberek biológiailag nem oszlanak kontinentális típusokra vagy faji genetikai klaszterekre. A faj »nyugati« fogalmát osztályozási rendszerként kell értelmezni, amely az európai gyarmatosításból, elnyomásból és diszkriminációból alakult ki, valamint azt támogatta.

Az elmúlt öt évszázadban emiatt a faj társadalmi valósággá vált, amely strukturálja a társadalmakat és azt, ahogyan a világot megtapasztaljuk. Ebben a tekintetben a faj valós, ahogyan a rasszizmus is, és mindkettőnek valós biológiai következményei vannak.

Trump végrehajtási rendelete egyébként több dolgot is kifogásolt a kiállítással kapcsolatban, például azt, hogy a tárlaton kiemelték,

a társadalmak, köztük az Egyesült Államok is, „a faji hovatartozást a hatalom, a kiváltságok és a jogfosztás rendszereinek létrehozására és fenntartására használták”,

továbbá azt állították, hogy „a szobrászat erőteljes eszköz volt a tudományos rasszizmus előmozdításában”.

James Smalls művészettörténész, a kiállítás kurátorainak tanácsadója és a katalógus egyik szerzője szerint a múltban egyértelmű példák voltak arra, hogy a szobrokat egyes fajok felsőbbrendűségének hirdetésére használták fel.

Megosztó-e a kiállítás

Smalls szerint fontos volt szembesülni a történelemnek ezzel a részével. Mint mondja, az a legzavaróbb a végrehajtási rendeletben, hogy lezárja az egész beszélgetést, nem engedi meg a vitát. „Azt is erőlteti, hogy az amerikai történelemnek csak egyféle nézete van, az ország történelme pedig a nagyság történelme. Egyetlen ország sem állandóan nagyszerű.”

A kiállító művészek szintén megkérdőjelezték a Fehér Ház állítását, miszerint a kiállítás megosztó.

A múzeum illetékesei nem kívánták kommentálni sem a rendeletet, sem a kiállítást, amely mindössze néhány nappal az elnökválasztás után, tavaly november elején nyílt meg, és pozitív kritikákat kapott. A kiállítás 2025. szeptember 14-ig látogatható.

(Borítókép: Smithsonian Amerikai Művészeti Múzeum 2025. március 28-án. Fotó: AP Photo / Mark Schiefelbein)