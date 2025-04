Keanu Reeves visszatér, jön a John Wick 5

Keanu Reeves újra John Wick karakterébe bújik a John Wick az ötödik filmjében, amelyet ezúttal is Chad Stahelski rendezne. A forgatás várhatóan 2025-ben kezdődik Hongkongban.

Keanu Reeves újra John Wick karakterébe bújik a John Wick az ötödik filmjében, amelyet ezúttal is Chad Stahelski rendezne. A franchise egy animációs előzményfilmmel is bővül, amelyet Shannon Tindle rendez, a forgatókönyvet pedig Vanessa Taylor írja. Ez a film John Wick múltját tárja fel, különös tekintettel azokra az eseményekre, amelyek az első film előtt történtek. Keanu Reeves várhatóan szinkronhangként is közreműködik a projektben.

Donnie Yen, aki a negyedik részben Caine karakterét alakította, egy saját mellékágban tér vissza, amelyet ráadásul maga is fog rendezni. A film Caine történetét követi a negyedik rész eseményei után, bemutatva, hogyan próbálja újraépíteni életét.

Mindenekelőtt viszont jön a John Wick spin-offja, a Balerina, amely június 5-től látható a magyarországi mozikban.