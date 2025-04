Sztárfellépők érkeznek Budapestre, mindenki odalesz értük

A Budapest Táncfesztivál 25. jubileumát ünnepli, amelyet sokszínű programmal koronáz meg április 26. és május 11. között a Nemzeti Táncszínház szervezésében. A Magyar Táncművészeti Egyetem rendszeres vendég az eseményen. Az egyetem idei előadása május 7-én és 8-án egy különleges, nemzetközi gálaelőadás lesz, amelynek apropója, hogy az MTE idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, mondta el Fodorné Molnár Márta rektor a Budapest Táncfesztivál sajtótájékoztatóján.

A Budapest Táncfesztivál részleteiről Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, Bozsik Yvette Kossuth-díjas balettművész, koreográfus, a Bozsik Yvette Társulat vezetője, Frenák Pál Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas koreográfus, érdemes művész, a FrenÁk Társulat vezetője és Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) rektora számolt be.

Fodorné Molnár Márta elmondta, hogy az egyetem április 10-i kezdettel, a Jövő csillagai előadásával – amire szintén itt, a Nemzeti Táncszínházban kerül sor – egy 75 napos programsorozattal indítja jubileumi évét. Ez a programsorozat a táncelőadások mellett konferenciákat, könyvbemutatókat, fotókiállításokat, flashmobokat, a korábbi Állami Balettintézet fényfestését és az egyetem első alumnitalálkozóját is magában foglalja.

– fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetemen hét szakon és huszonhárom szakirányon tanulhatnak a hazai és a szép számú nemzetközi hallgatók a táncművészképzéstől a koreográfus- és tánctanárképzésen át az olyan szakirányú továbbképzésekig, mint például a stresszkezelés és kiégésprevenció.

Fodorné Molnár Márta beszédében kiemelte, hogy az „egyetem polgárai büszkék arra, hogy kitartó, magas színvonalú és elkötelezett munkájukkal kiemelkedő eredményeket értek és érnek el a magyar táncművészet és a magyar kultúra népszerűsítésében itthon és a nagyvilágban egyaránt”.

MTE-eredmények

Fodorné Molnár Márta megfogalmazása szerint tény, hogy a megújult Magyar Táncművészeti Egyetem a 75. évében is sikeres. A képzések iránt komoly az érdeklődés, ami a felvételi számokban is megmutatkozik. Ennek érdekében az egyetem Budapesten és vidéken is tehetségcentrumokat működtet, sőt előkészítés alatt áll legalább egy határon túli tehetségcentrum is, és az egyetem reputációjának fejlődése révén évről évre egyre több a nemzetközi diák is. Nagy eredmény, hogy a végzett hallgatók kb. 90 százaléka végzettségének megfelelően helyezkedik el itthon és külföldön. A hazai és nemzetközi ismertséget segítik az egyetem előadásai, nyári nemzetközi kurzusai, az immár harmadízben megrendezésre kerülő Budapest Ballet Grand Prix – amelynek szintén a Nemzeti Táncszínház ad otthont –, valamint a nemzetközi versenyeken való kiváló szereplés is.





A nemzetközi gálaelőadásra visszatérve: a Magyar Táncművészeti Egyetem táncművész szakos hallgatói közül fellép a klasszikus balett, a modern tánc, a néptánc és a színházi tánc szakirány. Külföldi vendégek érkeznek a Kazah Nemzetközi Koreográfus Akadémiáról, a Pekingi Táncakadémiáról, Eric Gauthier társulatából, a bécsi Staatsballet Youth Companyból és az antwerpeni Royal Ballet Schoolból. A fellépők klasszikus, neoklasszikus baletteket, kortárs táncot, valamint tradicionális nemzeti táncot adnak elő. A műsor színes és magas színvonalú lesz az érdeklődő, táncot szerető közönség számára.