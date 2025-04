Kiállítás nyílik Sylvia Plachy életművéből a Capa Központban

A Capa Központban rendezik meg a kiállítást, amelyen Sylvia Plachy is részt vesz – tudatta az MTI. Sylvia Plachy magyar származású, New Yorkban élő fotográfus André Kertész barátjaként azon kevesek egyike, akik a humanista fotográfia hagyományát a 21. században hitelesen és korszerűen képviselik.

Mint a Capa Központ közleményében megírta, az április 5-én nyíló tárlat nemcsak Sylvia Plachy életművét tekinti át, hanem fényképeinek egy részét publikált formában is bemutatja: sok képről látható a kiállításra készített kópia és a megjelent változat is, más fotókkal, szövegekkel egybeszerkesztve.

Az intézmény kiemelte, hogy Sylvia Plachy fia, a kétszeres Oscar-díjas Adrien Brody édesanyja állandó modellje. A róla készült fotográfiái is szerves részei az életműnek. Állandó rovata volt a New York-i The Village Voice hetilapban és a Metropolis formatervezési és építészeti magazinban, ahol az oldalpárra szerkesztett fotóanyagok hosszabb időszakokon keresztül megjelentek. A mostani kiállításra Sylvia Plachy és Csizek Gabriella kurátor ezekből és az életmű egészéből válogattak.

Sylvia Plachy Budapesten született a második világháború alatt. Tizenhárom évesen, az 1956-os forradalom után szüleivel, lovaskocsiba rejtőzve szökött nyugatra. Két évvel a menekülés után családjával New Jersey-ben, majd New York Queens negyedében telepedett le. Egy fotós kurzus hatására ott ismerkedett meg André Kertésszel, akivel egészen annak haláláig barátságban maradt.

A központ felhívta rá a figyelmet, hogy 1974-től mintegy harminc éven keresztül a The Village Voice, a New York-i kulturális hetilap meghatározó fotográfus munkatársa volt. Az olvasóknak nyolc éven keresztül hetente egyetlen képben mesélt el egy New York-i történetet, szavak nélkül, a város különös krónikásaként az Unguided Tour (Városnézés szabadon) című rovatban.

Sylvia Plachy Az Ajándékok a XX. századból és azon túl című életműkiállítása augusztus 31-éig lesz látogatható.