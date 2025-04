Ha drMáriás és Weiler Péter összefog, abból csak valami frenetikusan polgárpukkasztó sülhet ki. Mint ahogy most is a Képíró utcai bemutatóteremben kedd este megnyílt kiállításon, amely az áthallásos Make Art Great Again címet viseli. Igen, ha betűszónak olvassuk össze az iniciálékat, akkor ez bizony a MAGA, Donald Trump elhíresült mottója. Helyszíni riport az Erzsébet hídi tüntetés árnyékából.