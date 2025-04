Hét év után tér vissza Magyarországra a Hurts

A magyar fővárosban is megünnepli első lemeze megjelenésének 15. évfordulóját a Hurts. A világhírű brit elektronikus zenei duó hét év szünet után tér vissza hazánkba, hogy július 11-én a Budapest Parkban lépjenek fel.

Theo Hutchcraft és Adam Anderson duója 2009-ben alakult, majd egy évvel később megjelent a Hurts bemutatkozó anyaga Happiness címmel, amely idén a jubileum miatt újra a fókuszba kerül. Az albumon olyan nagy slágerek szerepeltek, mint a Wonderful Life vagy a Stay. A lemez a brit albumlista negyedik helyén debütált, azonnal népszerűvé téve az együttest.

A melankolikus szintipopduó 2011 és 2018 között nyolc alkalommal is fellépett magyarországi fesztiválokon – köztük a VOLT-on, a Szigeten, az EFOTT-on és a Strand fesztiválon – de a mostani lesz a zenekar első önálló magyarországi koncertje.

Theo és Adam annak idején állítólag egy manchesteri éjszakai klub előtt találkozott először, ott, ahol barátaik verekedésbe keveredtek. Ők inkább beszélgetésbe elegyedtek egymással, és hamar kiderült, hogy hasonló az ízlésük. Először Bureau, majd Daggers néven alapítottak zenekart.

A Happiness című első album világszerte több mint kétmillió példányban fogyott, a Hurts a sikeres debütálást masszív, két éven át tartó turnéval ünnepelte, amellyel bejárták az egész világot, több mint 250 ezer rajongó láthatta őket élőben.

A csapat azóta is szállítja a slágereket, a Happinesst további négy album (Exile, Surrender, Desire, Faith) és több világ körüli koncertsorozat követte. Egyedi, grandiózus elemekkel és sötét tónussal operáló zenei világuk megmaradt, ugyanakkor az elmúlt években jó néhány műfajban kipróbálták magukat. Listavezető slágert készítettek Calvin Harris és Alesso közreműködésével Under Control címen, tavaly januárban pedig ismét az élre kúsztak első nagy sikerük, a Wonderful Life újragondolt változatával, amelyben Luciano, a 6PM Records és Sira is közreműködött.

A koncertnek a Budapest Park ad otthont július 11-én.