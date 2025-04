Gigantikus tojás ébreszti fel álmából a Balaton-közeli várost

Közeledik a húsvét, a boltok már tele vannak nyulakkal és csokitojásokkal, de az ünnepre máshogy is készülhetünk. Egy Balaton-közeli település lakosai közösségi összefogással egy nagy rekordkísérletre készülnek, amit bárki megnézhet április 5-én délután.

Országszerte vannak rossz hírű települések, amik azt nyögik, hogy a média, az átutazók, a pletykálkodók néhány helyi betyár törvénytelenségeivel azonosítják az egész települést és a lakosságot. Ennek egyik ékes példája a Balaton-közeli Enying, ami most mintha felébredne álmából és egy nagy rekordkísérletre készül közösségi összefogással.

A gyönyörű fekvésű, három megye határán található városról inkább a bűnügyi rovatban szoktunk híreket olvasni, de más helységekhez hasonlóan itt is a rendes polgárok vannak többségben, akik most nagy dologra készülnek együtt.

A városban október óta új (vagy legalábbis megújuló) képviselő-testület dolgozik, és ezzel együtt megindult valami, amit sokan csak remélni mertek: a hely arculatának, hangjának, közösségi életének valódi újraépítése. A lakosok és a közösség formálóinak aktív részvételével.

Az adventi időszaktól kezdve olyan eseményeket szerveznek, amik nemcsak élményt adnak, hanem reményeik szerint kapcsolódást is építenek: emberek, generációk, a város és a saját jövője között. Ennek az útnak a következő izgalmas állomása most szombaton lesz, mikor délután 2 órakor leleplezik az ország (várhatóan) legnagyobb kültéri húsvéti tojását, ami egyben egy hivatalos rekordkísérlet is.

De nem csak a rekord a lényeg, hanem az a törekvés is, hogy egy város próbálja újra fogalmazni önmagát.

Szombaton április 5-én a főtéren történik majd a nagy leleplezés, amire a helyiek már hetek óta készülnek. Szalmabálából készítettek egy stilizált nyuszi fészket, ebben kapnak majd helyet a tojások: egy óriási, ami remélhetőleg hivatalosan is az ország legnagyobb húsvéti tojásának bizonyul majd, és négy kisebb, amiket a helyi intézmények díszítettek. A bölcsőde, az óvoda és a két iskola mind egy-egy saját, 130 cm-es tojást dekorált.

Az izgalmak fokozására épül egy tojásalagút is, amelyhez 3200 tojást gyűjtöttek össze a város különböző gyűjtőpontjain. Ezekből áll majd össze a főtéri látványos installáció, és ahogy Vaszari Csaba képviselő mondja, ez nem csak húsvétolás, rekordkísérlet, hanem mozgósítás, közösség szervezés és pozitív üzenet, hogy igenis, Enying is képes rá.

Helyben is aktivizáljuk az embereket, de az a célunk, hogy minél többen érkezzenek hozzánk más településekről is, és akik átutaznak a városon, azok is megálljanak, ha látják, hogy milyen jó hangulatú rendezvénynek ad otthont településünk.

A nagy leleplezés szombaton 14 órakor lesz színes műsorral, hivatalos hitelesítéssel, a tojásinstalláció ezután még hetekig a téren marad, húsvét után is látogatható lesz.