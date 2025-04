Eldöntötte, addig nem nyugszik, amíg egykori kínzóján bosszút nem áll

A The Eleventh Hour (A tizenegyedik óra) címmel idén novemberben kerül a boltokba Salman Rushdie legújabb műve, amelyben három novella és két rövidebb történet szerepel. A történetek Indiában, Angliában és az Egyesült Államokban játszódnak.

Salman Rushdie a The Guardiannek elmondta, a kötet helyszíneiben közös, hogy mindhárom országban élt, és az utóbbi időben sokat foglalkoztatta őt az ezekhez az országokhoz és népeinek kultúrájához való kapcsolódása.

Az első novella két, Csennaiban élő férfi történetét meséli el, akiknek személyes tragédiájukkal kell szembenézniük egy egész nemzetre kiterjedő szerencsétlenség után. Egy másik történet Rushdie 1981-ben megjelent Az éjfél gyermekei című regényének bombayi helyszínére tér vissza. Itt egy boldogtalan házasság történetét ismerhetjük meg, amely egy tehetséges zenész és egy milliárdos között köttetett. De olvashatunk olyan novellát is, amely egy angliai egyetem akadémikusáról szól, aki addig nem nyugszik, amíg egykori kínzóján bosszút nem áll.

A történetek helyszín, írástechnika szempontjából is különböznek egymástól, ezért is örülök, hogy képesek párbeszédbe lépni egymással, éppen ezért egyetlen nagy műként tekintek a The Eleventh Hourra. Remélem, az olvasók is hasonlóan látják majd