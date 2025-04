Olyan életet élt, amilyet még legdurvább álmainkban sem gondolnánk

Telt ház előtt mutatták be az Illanó pillanat című egyórás, magyar-olasz nyelvű dokumentumfilmet, amely a magyar származású, de évtizedek óta Torinóban élő táncosnő és koreográfus Susanna Egri elmúlt éveit mutatja be. A művésznő idős kora ellenére még mindig aktív, most újítja fel egy 72 évvel ezelőtti koreográfiáját, az Istantanee-t, amely az olasz televízió, a RAI első kísérleti adása volt 1953-ban.

Susanna Egri kalandos életútját korábban az Index is megírta, négy éve torinói lakásában látogattuk meg az akkor 95 (ma már 99) éves prímabalerinát és koreográfust. Susanna története filmre kívánkozott, és dokumentumfilm is lett belőle, amelyet 2025. április 2-án mutattak be a Budapesti Olasz Kulturális Intézetben. Az Illanó pillanat (L'Attimo Fuggente) című alkotás vetítésén a két rendező, Bak Zsuzsanna és Papp Gábor Zsigmond, valamint a táncosnő alkotótársa, Raphael Bianco is részt vett.

99 évesen frissebb és fittebb, mint a nála évtizedekkel fiatalabbak − mindezt a táncnak köszönheti, mondja. Máig mozog, alkot, ad, a közönségnek él. Szerinte a táncnál az utóbbi a legfontosabb.

Külön kezdték, együtt folytatták

A film két rendezője, Bak Zsuzsanna és Papp Gábor Zsigmond egymástól függetlenül kezdett dokumentumfilmet forgatni a kalandos életű Susannáról, a két szál pedig egyszer csak összeért, idővel pedig össze is fonódott. A két rendező megtalálta a közös hangot nemcsak a táncosnővel, de egymással is, így készülhetett el a megható alkotás.

A film egyébként Susanna életének csak egy töredékét (egy adott táncos produkcióra való felkészülését) követi végig, ugyanakkor az életút legfontosabb mérföldköveit is felidézi.

Amellett, hogy szemtanúi lehetünk egy kreatív folyamatnak és egy személyes hangvételű műsor születésének, archív felvételekről és a táncosnő elbeszéléseiből ismerhetjük meg Susanna gyermekkorát, táncos karrierje állomásait, a háborús évek nehézségeit, édesapja − Egri Erbstein Ernő, a Grande Torino edzője − tragédiáját, illetve a magyar és az olasz identitást is.

Sokszor kérdezik tőlem, hát maga mégis minek érzi magát? Olasznak vagy magyarnak? Én csak azt mondhatom, hogy európai vagyok. Sokat dolgoztam Svédországban, Portugáliában, Franciaországban, Norvégiában. Európában mindenütt ugyanúgy otthon vagyok, mert Európának van egy szelleme, amit akárhogy is igyekeznek letiporni, összeköt bennünket

− fogalmazott a megnyitón Susanna Egri.

Az Illanó pillanat itthon a februári filmszemlén mutatkozott be. Az alkotást több filmfesztiválra is elküldik, sőt várhatóan a televízióban is adják majd. A dokumentumfilmet nyáron Olaszországban, egy táncos kurzus keretében is bemutatják.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)