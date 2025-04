A szőke nő, aki egy életre megváltoztatta a zeneipart

Agnetha Fältskog 1950. április 5-én született, a zene iránti vonzalma pedig már kisgyermekként megmutatkozott. Óvodásként dalokat komponált, tizenöt évesen pedig otthagyta az iskolát, és Stockholmba költözött, hogy zenei karriert építsen. 1968-ban, tizennyolc évesen találkozott Björn Ulvaeusszal, akivel nemsokára összeházasodtak, majd két barátjukkal, Benny Andersonnal és Anni-Frid Lyngstaddal közösen megalapították az ABBA-t.

Az ABBA-s évek

Az ABBA 1974-ben betonozta be magát a világsztárok közé, miután megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Az együttes aztán sorra jelentkezett a nagyobbnál nagyobb slágerekkel, a Mamma Miával, a Honey Honey-val, az SOS-szel: az ABBA-láz nem csillapodott, Agnetha pedig időközben egy svéd nyelvű szólólemezt is piacra dobott.

A sikernek azonban ára volt, Agnetha nem bírta a népszerűséget

– sem a színpadon, sem azon kívül. Egyre nehezebben tudott időt tölteni a családjával, önbizalomhiány gyötörte, a nem szűnő sajtófigyelem pedig teljesen kiakasztotta a fiatal nőt.

Önálló karrier

Az együttes feloszlása után Agnetha színésznői pályára lépett, majd több angol nyelvű lemezt is készített. A harmadik album után visszavonult a szerepléstől, és

majdnem tíz évig távol is maradt a rivaldafénytől.

Egy évtized után után, 1996-ban jelent meg a My Love, My Life című válogatásalbuma, valamint az As I Am című életrajzi könyve is. 2004-ben kiadta a My Colouring Book című lemezt, amely néhány kedvenc dalának feldolgozásait tartalmazta. Az év végén De bästa åren címmel jelent meg kiadvány Agnetha teljes szólómunkájából, 2005-ben pedig kiadták az első két angol nyelvű albumát, bónuszszámokkal egészítve.

Agnetha 2013-ban megjelentette A című albumát, amely olyan számokat tartalmaz, mint a Garry Barlow-val közös duett, az I Should’ve Followed You Home és a When You Really Loved Someone.