Egy Budapest környéki tónál különleges központ épült

„Lelkesedhetek?” – tette fel a kérdést Balázs Zoltán, amikor a Bánki-tónál található új művészeti és rendezvényközpont pillangószerű tetőszerkezettel ellátott épületéről kérdeztük. „Ha autóval megyek, és csak úgy messziről látom, már megdobban a szívem.”

Szerinte egyedülálló épületről beszélünk, és nemcsak az épület egyedülálló, hanem a környezet is. „Meg hát az alkotók, alapítók, akik ezt az egészet megálmodták, létrehozták. Karacs Ferenc és a felesége, Karacsné Zagyva Julianna, akik

egy különleges univerzumot voltak képesek kigondolni,

megteremteni, és utána átadhatóvá tenni számomra és a mindenkori közönség vagy az ott megforduló vendégek számára.”

Minőség és nagyvonalúság

A központ különlegessége, egyedisége, exkluzivitása jó érzéseket kelt az emberekben, és Balázs Zoltán abban bízik, hogy a személye egyfajta garanciát is jelent ebben a most induló közös utazásban. Budapestről buszok indulnak majd, a Hősök terén lehet felszállni, és egy óra múlva a Bánki-tó partján, a METTRIN előtt leszállni. A utazásba belefér egy séta, egy welcome drink, de akár ott is lehet aludni – a komplex élményhez a szervezés is hozzátartozik.

A művészetnek a minimalizmussal, az esztétikai egyszerűséggel együtt egyfajta nagyvonalúságot is érdemes felmutatnia, mert ez hiányzik leginkább a világunkból. Tehát túl sok a kicsinyes, a belterjes, a zárt, a görcsös, akarnok jelenlét, és azt hiszem, a nézőket is felszabadítja, ha azt érzik, itt minden arról szól, hogy az élmény teljes legyen, vagy azzá válhasson

– mondta Balázs Zoltán. A programban pedig láthatunk majd hazai és nemzetközi produkciókat a világ minden tájáról és sokféle műfajban: a zene, a tánc, a báb- és a cirkuszművészet is megjelenik majd, amelyek közös nevezője a minőség. Ezzel együtt a METTRIN nem egy újabb befogadóhely, inkább alkotóműhely. Minderről Balázs Zoltán bővebben is beszél az arútluK adásában.

„Szépen fokozatosan bontjuk ki, ez nagyon fontos, tehát nem sietünk, nem szeretnénk valakikhez képest valamilyennek lenni, meg nem akarunk versenyezni. Nem kizárólagos centrumot vagy művészeti programot rakunk össze, hanem olyan delikát, egyedi izgalmakat és érdeklődést kiváltó, illetve továbbgondolásra szánt témákat szeretnénk beemelni a működésbe, amelyek termékenyítőleg hatnak.”

Egyetlen bemutatóra biztosan számíthatunk: Csehov Sirályát minden bizonnyal előadják, hiszen a tó közelsége miatt ezt nem lehet kihagyni.

