Meghalt a James Bond filmplakátok legendás alkotója

Robert E. McGinnis, a popkultúra egyik legismertebb vizuális művésze 99 éves korában meghalt. A James Bond filmplakátok csábító nőalakjainak megalkotója, akinek munkái a 60-as évek ikonikus filmjeinek vizuális világát formálták, a művészeti szakma elismerését is kivívták.

Robert E. McGinnis, a festő és illusztrátor, aki a James Bond franchise szexi plakátjait és számos más film, magazin és könyvborító illusztrációit készítette, meghalt – írja a Variety.

McGinnis a hatvanas évek lendületes pin-up stílusú képeiről volt ismert. Első filmplakátja az Álom luxuskivitelben volt, amelyen Audrey Hepburn látható, amint cigarettát szív egy hosszú szipkából. „Nem kellett sokat tenni vele. Annyira tökéletes” – nyilatkozta állítólag Hepburnről.

A McGinnis által tervezett James Bond filmplakátok, többek között a Tűzgolyó, Csak kétszer élsz, Őfelsége titkosszolgálatában, a Casino Royale, a Gyémántok az örökkévalóságnak és az Élni és halni hagyni segítettek megszilárdítani a franchise hírnevét.

Más nevezetes plakátjai közé tartozott A furcsa pár, a The Wrecking Crew, A Rózsaszín Párduc, Barbarella, Matuzsálem és A hihetetlen család. McGinnis az 1965-ös The Hallelujah Trail western film címfeliratait is tervezte.

A Bobként ismert McGinnist az ohiói Wyomingban nevelték. Annak ellenére, hogy az egyik szemére látássérült volt, már tinédzserként a Walt Disney Studios gyakornoka lett. Katonai szolgálata és művészeti tanulmányai után reklámszakmában dolgozott, majd könyvborítókat kezdett rajzolni a Dell kiadónak. Számos híres szerző, köztük Donald Westlake és Erle Stanley Gardner könyveinek pulp-stílusú borítóin dolgozott.

McGinnis később tucatnyi kiadvány számára készített magazinillusztrációkat, köztük a The Saturday Evening Post, a National Geographic és a Reader’s Digest számára.

A művész március 10-én, 99 éves korában, az amerikai Old Greenwich-ben, Connecticut államban halt meg. Gyermekei, Melinda, Laurie és Kyle, három unokája és testvére, David McGinnis gyászolják.