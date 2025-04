Több tucat bizalmas fotó került elő Adrien Brodyról

Rengetegen voltak kíváncsiak az Ajándékok a XX. századból és azon túl című kiállítás megnyitójára 2025. április 5-én a Capa Központban. Az eseményen a fotográfus Sylvia Plachy – Adrien Brody édesanyja – is részt vett, akinek képei emlékeink, álmaink, képzeletünk csodás díszletei közé visznek.

Sylvia Plachy nemcsak Adrien Brodyt adta a világnak, hanem lenyűgöző felvételek sokaságát is: a magyar származású, de több évtizede New Yorkban élő fotográfus André Kertész barátjaként a kevés művészek egyike, aki a humanista fotográfia hagyományát ma is hitelesen és korszerűen képviseli.

A Capa Központ már évek óta dolgozik a fotográfussal, a tízéves együttműködést pedig a 2025. április 5-én nyílt Ajándékok a XX. századból és azon túl című tárlattal koronázták meg. Bár a megnyitón csak néhány szót mondott, a fotográfus magyarul köszöntötte az egybegyűlteket. Az augusztus 31-ig látogatható kiállítás nem csak Plathy életművének áttekintése, képei egy részét publikált formában is bemutatja:

sok fotóról látható a kiállításra készített kópia, valamint a megjelent változat is, más képekkel, szövegekkel egybeszerkesztve.

– olvashatjuk a kiállítás leírásában. A komplex bemutatási mód az elkészült fotó történetébe kalauzolja a nézőt, miközben megmutatja jelentésének módosulásait a különböző megjelenési helyzetekben.

Páratlan vizualitás

Az életmű esetében az utóbbinak különös jelentősége van, Sylvia Plachy művei zömét ugyanis a New York-i The Village Voice hetilapban és a Metropolis formatervezési és építészeti magazinban publikálta. A folyóiratokban állandó rovata volt, sokáig oldalpárra szerkesztett fotóanyaga is megjelent.

Robert Frank Amerikaiak című albuma óta nem találkoztam ilyen mélységű és erejű életművel. Megnevetett és megszakad tőle a szívem. Erkölcsi lény. Ő minden, aminek egy fotográfusnak lennie kell

– írta róla korábban Richard Avedon portréfotós.

Érzékeny és emberközpontú alkotó, ez a szemlélet pedig alappillére művészi tevékenységének is. Úgy ragadja meg a pillanatot, hogy kitágítja, már-már örök életűvé és érvényűvé teszi a látottakat. Határokat feszeget, megalkuvást nem tűr, elgondolkodtat, mégis történeteket mesél.

Sylvia Plachy fia – a kétszeres Oscar-díjas Adrien Brody – édesanyja állandó modellje, nem meglepő, hogy a róla készült fotográfiák is szerves részei az életműnek.

A kiállításon gyerek- és felnőttkori képek, személyes, szeretetteljes fotók sokasága látható a színészről. A portrék mellett azonban egyéb életképek, természetfotók és kollázsok is a gyűjtemény részét képezik, az alkotó sokszínűsége kimondottan izgalmassá és változatossá teszi az egyébként csupa fekete-fehér felvételből álló kiállítást.

A tárlat, amely 2025. augusztus 31-ig látogatható a Capa Központban, a Budapest Photo Festival része, kurátora Csizek Gabriella.

