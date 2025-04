Meghalt a rockzene szívverése, Clem Burke

Hetvenéves korában elhunyt a Blondie dobosa, Clem Burke. A legendás rock n' rollert a rákkal vívott hosszú küzdelem után érte a halál – számolt be a The Sun. A rockzenekar a közösségi médiában posztolt társuk elvesztéséről: „Clem Burke, szeretett barátunk és bandatársunk elhunyt, miután a elvesztette a küzdelmet a rákkal szemben.”

Clem nem csak egy dobos volt; ő volt a Blondie szívverése. Tehetsége, energiája és a zene iránti szenvedélye páratlan volt, és a hangzásunkhoz és sikerünkhöz való hozzájárulása felbecsülhetetlen

– fogalmaztak. „Zenészi képességén túl Clem a színpadon és azon kívül is az inspiráció forrás volt. Élénk szelleme, ragadós lelkesedése és sziklaszilárd munkamorálja mindenkit megérintett, akinek volt szerencséje megismerni őt” – tették hozzá.

Clem hatása messze túlmutatott a Blondie-n. A magát „rock & roll-túlélőnek” kikiáltó dobos számos ikonikus előadóval játszott és dolgozott együtt, köztük volt a Eurythmics, a Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond és még a Go-Go's is.

„Hatása és közreműködése évtizedeken és műfajokon átívelő volt, kitörölhetetlen nyomot hagyva minden projektben, amelynek részese volt. Mély részvétünket fejezzük ki Clem családjának, barátainak és rajongóinak világszerte” – fogalmazott a zenekar.

Arról is írtak, hogy hagyatéka tovább él a rengeteg zenei alkotásán és a számtalan életen keresztül, amelyet megérintett. „Miközben átvészeljük ezt a mély veszteséget, kérjük, hogy ezekben a nehéz időkben tartsák tiszteletben a magánéletét. Isten éltesse, Dr. Burke” – zárták a posztot.

A dobfelszerelés mögött az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején kezdett el dolgozni New Jersey egyik első számú feldolgozás-zenekarában, a Bayonne-ban. Clem 1975-ben New Yorkba költözött, és csatlakozott a Blondie első felállásához.