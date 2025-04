Századik adását ünnepelte a Márkó és Barna Síkideg ezen a héten. A fiúk ennek örömére a panaszkodó kommentelőknek próbáltak megfelelni. Volt szó megtisztuló NER-ről, drogtól megtisztuló országról, de idegesítő pohárfajtákról is. A fiúk legközelebb május 28-án a Mad Garden Budában lépnek majd fel, évadzáró eseményükön. Jegyek itt.

A Szemle rovatban volt, aki „ingyen szerelem” felkiáltással hirdette villanyszerelő vállalkozását, volt, aki egy kutya méretű döglött borztól szeretett volna megszabadulni, de a fiúk azon is idegeskedtek, hogy az „eladó színházjegyek, minden, ami művészet csoportban” mindenről szó van, csak eladó színházjegyekről és művészetről nem.

Márkó és Barna beszélgettek a kormány hadjáratáról a drogok ellen. Márkó szerint szuper, hogy Orbán Viktor megígérte, hogy drogmentessé teszi az országot, de valamiért 15 évig egyáltalán nem foglalkoztatta a helyzet. Az viszont kétségtelen, hogy nyugdíjasok ijesztgetésére tökéletesen alkalmas módszer. Szerinte ráadásul hiba összemosni az alkalmankénti droghasználatot a kemény függőséggel. Barna szerint nem ez a fő probléma, hiszen pontosan a divatdrogozás a kapuja a függőségnek. De a fiúk abban egyetértettek, hogy a hangsúlyt a prevencióra és az edukációra kellene helyezni, ami jelenleg teljesen el van hanyagolva.

Barna szerint a Magyar Rovartani Társaság mostanában nagyon boldog, hiszen több rovar is a közbeszéd része lett. Orbán Viktor poloskázása után most Lázár János beszélt kullancsokról. A fiúk azon tűnődtek, vajon minek köszönhető, hogy Lázár a NER-en élősködőket kritizálja, és vajon tud-e róla, hogy például 3,3 milliárd forintból épült a bekötő út kastélyához. Aztán végül persze hamar kihátrált a NER a saját maga kritizálásából és kiderült, hogy mindvégig Magyar Péterre gondoltak.

Persze a fiúk idegeskedtek csipp-csupp dolgokon is. Volt még szó a tipikus „butikos” hölgyekről is, akik mindig 60-70 év körüliek, igazi kis nőcis darabokat árulnak, nagyon szőke, nagyon kevés és nagyon tupírozott hajuk van, nagyon szolis barna bőrük, szatén bolerójukon hatalmas dekoltázs és valamiért bármikor megy be az ember az üzletükbe, mindig vizes zsemlét uzsonnáznak. Márkó az unergonomikus poharaktól volt ideges a héten. Az indokolatlan vékony, karcsúsított, vékonyfalú, nagytalpú poharaktól. De ideges minden 0,5 liternél kisebb poharaktól is.

Márkó és Barna legközelebb május 28-án a Mad Garden Budában lép majd fel, évadzáró eseményükön.

